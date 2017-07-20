Спиленный «памятник» Ивану Грозному в Канске может быть продан на аукционе

Художник Владислав Гультяев, установивший в Канске «памятник» Ивану Грозному в виде окровавленного деревянного кола, решил продать свое творение на аукционе. Об этом пишет Meduza. В интервью изданию молодой человек рассказал, что происходило после того, как кол был спилен.

В октябре 2016 года в Канске молодой человек установил «памятник» Ивану Грозному — окровавленный деревянный кол. Он расположился на берегу реки Кан. Поступок Гультяева вызвал в большой резонанс в обществе. Многие поддерживали художника, а некоторые — присылали сообщения с критикой и угрозами, аргументировав тем, что памятник этому царю устанавливать нельзя.

В администрации Канска, узнав о появлении на набережной кола, заявили, что он установлен незаконно. Чтобы получить разрешение на его установку, необходимо было согласовать это с местными властями.

«Для властей города события вокруг памятника стали неожиданностью. О коле они узнали, когда начали звонить журналисты. В своей реакции они руководствовались буквой закона — кол был установлен незаконно, без согласования. От журналистов я узнал что есть вероятность, что его сохранят как культурное наследие. Я позвонил в городское управление по архитектуре, там мне сказали: его можно узаконить, но перед этим его надо снести, подписать все документы и потом поставить снова», — рассказывает Владислав Гультяев.

Через неделю после установки кол был спилен. Оказалось, что «памятник» был демонтирован двоюродным братом Гультяева. Как рассказывает автор объекта, родственник это сделал по велению его жены, которая работает в отделе архитектуры администрации Канска. Она посоветовала это сделать, чтобы избежать проблем.

Сейчас кол находится во дворе брата Гультяева. Однако выкидывать молодой человек деревянный памятник не спешит, поскольку планирует продать его на аукционе Sothebyʼs. Если получится выручить за него деньги, то все средства будут пожертвованы в канский детский дом, решил художник. Владислав Гультяев также признался, что испытал облегчение, когда кол был спилен.

«Я фигура далеко не публичная, и тот шквал внимания, который на меня обрушился, был для меня весьма тяжел в психологическом плане. Очень много пришлось дискутировать, общаться с журналистами, кому-то что-то доказывать. Все кончилось тем, что в эфире какого-то радио, где я по телефону должен был обсуждать памятник с каким-то дедушкой, я банально сорвался. В весьма эмоциональной форме я объяснил ему, что памятник убийцам он будет оправдывать до тех пор, пока сам не окажется на колу — и тогда он наверняка свое мнение поменяет. После этого я бросил трубку. Приношу свои извинения за свою несдержанность», — говорит Гультяев.