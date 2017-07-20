Терпеть дорожные неудобства на улице Ленина хабаровчанам придётся ещё месяц

Источник: Восток Медиа

Хабаровским автолюбителям придётся терпеть дорожные работы на улице Ленина, а, следовательно, и пробки в этом районе ещё около месяца. Строители намерены сдать объект во второй декаде августа.

Дорожное полотно приводят в порядок в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Двум этим характеристикам власти уделяют особое внимание, воплотить их в жизнь они хотят до 2025 года. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделили 13 миллиардов рублей. Одним из «проектных» объектов стала улица Ленина. Там строители работают с 8 часов утра до 20 часов вечера, как в будние, так и в выходные дни, чтобы успеть сдать участок в срок.

«Данные работы выполняются в соответствии со всеми технологиями, в соответствии со СНиП (строительные нормы и правила — прим. ред.): выстилается выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, а сверху перекрывается плотным асфальтобетонным слоем. Самый большой недостаток этого участка — высокая интенсивность движения, стеснённость, что создаёт определённые трудности при производстве работ. В остальном — обычная дорога. Мы планируем сдать работы ко второй декаде августа», — рассказал главный специалист городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

На отрезке строители стелют самое обычное дорожное полотно, который ничем не отличается от дорог в любой другой части города. Подрядчиком выступает предприятие «Дорремстрой», которое весной этого года приобрело немецкую установку Vogele на гусеничном ходу. Она в 2−3 раза быстрее и качественнее своих отечественных собратьев.

Общая протяжённость ремонтируемого участка — 2 километра 760 метров, а площадь поверхности — 60 тысяч квадратных метров. Стоимость работ составляет около 41 миллиона рублей. Строители дают пять лет гарантии на дорожное полотно.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что федеральная программа «Безопасные и качественные дороги России» запланирована на 2016−2025 годы. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП.