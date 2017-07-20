Терпеть дорожные неудобства на улице Ленина хабаровчанам придётся ещё месяц
Ремонтники планируют сдать объект ко второй декаде августа.
Ремонтники планируют сдать объект ко второй декаде августа.
Хабаровским автолюбителям придётся терпеть дорожные работы на улице Ленина, а, следовательно, и пробки в этом районе ещё около месяца. Строители намерены сдать объект во второй декаде августа.
Дорожное полотно приводят в порядок в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Двум этим характеристикам власти уделяют особое внимание, воплотить их в жизнь они хотят до 2025 года. На эти цели из федерального, краевого и городского бюджетов выделили 13 миллиардов рублей. Одним из «проектных» объектов стала улица Ленина. Там строители работают с 8 часов утра до 20 часов вечера, как в будние, так и в выходные дни, чтобы успеть сдать участок в срок.
«Данные работы выполняются в соответствии со всеми технологиями, в соответствии со СНиП (строительные нормы и правила — прим. ред.): выстилается выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, а сверху перекрывается плотным асфальтобетонным слоем. Самый большой недостаток этого участка — высокая интенсивность движения, стеснённость, что создаёт определённые трудности при производстве работ. В остальном — обычная дорога. Мы планируем сдать работы ко второй декаде августа», — рассказал главный специалист городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.
На отрезке строители стелют самое обычное дорожное полотно, который ничем не отличается от дорог в любой другой части города. Подрядчиком выступает предприятие «Дорремстрой», которое весной этого года приобрело немецкую установку Vogele на гусеничном ходу. Она в 2−3 раза быстрее и качественнее своих отечественных собратьев.
Общая протяжённость ремонтируемого участка — 2 километра 760 метров, а площадь поверхности — 60 тысяч квадратных метров. Стоимость работ составляет около 41 миллиона рублей. Строители дают пять лет гарантии на дорожное полотно.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что федеральная программа «Безопасные и качественные дороги России» запланирована на 2016−2025 годы. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП.
За счёт выделенных финансов в дальневосточной столице на четырёхкилометровом участке проспекта 60-летия Октября появится современное освещение, а на части улицы Пионерской дорожники построят барьерное бетонное ограждение по разделительной полосе, расширят Краснореченскую до Богачёва и отремонтируют улицу Суворова. Также деньги планировали направить на капитальный ремонт подъездных путей к сёлам Матвеевка и Заозерное.