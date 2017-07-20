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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Во II квартале 2017 года прожиточный минимум в Кузбассе составил 9 427 руб

Среднедушевой показатель в Кемеровской области остается ниже уровня соседних регионов.

Во II квартале 2017 года уровень прожиточного минимума в Кемеровской области составил 9 427 рублей на душу населения.

По информации пресс-службы обладминистрации, для работоспособного населения эта величина составила 9 981 рубль, для пенсионеров — 7 594 рубля, для детей — 9 857 рублей. По отношению к показателю I квартала 2017 года уровень прожиточного минимума увеличился, это произошло за счет увеличения стоимости минимального набора продуктов питания на 244 рубля, непродовольственных товаров на 64 рубля и услуг на 69 рублей.

При этом, в Кузбассе сохраняется самый низкий среднедушевой показатель прожиточного минимума по сравнению с Новосибирской, Томской областями, Красноярским краем и в среднем по России.

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