Во II квартале 2017 года прожиточный минимум в Кузбассе составил 9 427 руб

По информации пресс-службы обладминистрации, для работоспособного населения эта величина составила 9 981 рубль, для пенсионеров — 7 594 рубля, для детей — 9 857 рублей. По отношению к показателю I квартала 2017 года уровень прожиточного минимума увеличился, это произошло за счет увеличения стоимости минимального набора продуктов питания на 244 рубля, непродовольственных товаров на 64 рубля и услуг на 69 рублей.