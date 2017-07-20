Во II квартале 2017 года прожиточный минимум в Кузбассе составил 9 427 руб
Среднедушевой показатель в Кемеровской области остается ниже уровня соседних регионов.
Среднедушевой показатель в Кемеровской области остается ниже уровня соседних регионов.
Во II квартале 2017 года уровень прожиточного минимума в Кемеровской области составил 9 427 рублей на душу населения.
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При этом, в Кузбассе сохраняется самый низкий среднедушевой показатель прожиточного минимума по сравнению с Новосибирской, Томской областями, Красноярским краем и в среднем по России.