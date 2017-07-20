Волгоградец лишился маршрутки за долги

Владелец маршрутки Mercedes-Benz лишился своего микроавтобуса за долг в 300 000 рублей, который он не хотел оплачивать в Николаевском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, маршрутка каждый день перевозила людей из Волгограда в Николаевск, — добавили в УФССП. Кроме того, мужчина не шел на контакт с приставом.