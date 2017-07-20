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10:06 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец лишился маршрутки за долги

Приставы арестовали автомобиль.

Владелец маршрутки Mercedes-Benz лишился своего микроавтобуса за долг в 300 000 рублей, который он не хотел оплачивать в Николаевском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, маршрутка каждый день перевозила людей из Волгограда в Николаевск, — добавили в УФССП. Кроме того, мужчина не шел на контакт с приставом.

После возвращения из очередного рейса, на автовокзале в Николаевске сотрудники УФССП арестовали транспорт, — рассказали в ведомстве. Отметим, что мужчина до сих пор не погасил долг. Однако его водитель, видя ситуацию с работодателем, решил оплатить свою задолженность.

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