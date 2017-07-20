Волгоградец лишился маршрутки за долги
Приставы арестовали автомобиль.
Приставы арестовали автомобиль.
Владелец маршрутки
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФССП, маршрутка каждый день перевозила людей из Волгограда в Николаевск, — добавили в УФССП. Кроме того, мужчина не шел на контакт с приставом.
После возвращения из очередного рейса, на автовокзале в Николаевске сотрудники УФССП арестовали транспорт, — рассказали в ведомстве. Отметим, что мужчина до сих пор не погасил долг. Однако его водитель, видя ситуацию с работодателем, решил оплатить свою задолженность.