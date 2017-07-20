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09:57 (мск), источник: АиФ Самара

Экспертиза одобрила второй этап благоустройства территории «Самара Арены»

В ходе второго этапа строители проведут основные работы по благоустройству территории стадиона «Самара Арены».

Получено положительное заключение экспертизы сметной документации на второй этап по объекту «Проектирование и строительство благоустройства на территории, прилегающей к стадиону г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической», сообщает правительство Самарской области.

В ходе второго этапа будут выполнены основные работы по благоустройству. На территории, прилегающей к стадиону, построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд вокруг стадиона. Здесь появятся пешеходные зоны, оборудованные навигационной информационной системой, велодорожки, будут разбиты газоны с автополивом, организовано наружное освещение и архитектурная подсветка.

Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждением, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами.

Особое внимание будет уделено оформлению последней мили и местам около входных групп стадиона, а также организации доступной среды.

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