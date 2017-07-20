Ростовчанку пригласили на конкурс «Миссис Вселенная-2017»
За победу в конкурсе поборются около 100 женщин со всего мира.
За победу в конкурсе поборются около 100 женщин со всего мира.
Ростовчанка Людмила Матуа получила приглашение на конкурс «Миссис Вселенная-2017», сообщает cityreporter.ru.
Конкурс состоится в сентябре 2017 года в ЮАР. За победу в нем поборются около 100 женщин со всего мира, в том числе несколько россиянок.
Сообщается, что получившая приглашение на конкурс жительница донской столицы еще не приняла решение об участии в нем.
Напомним, Людмила Матуа является победительницей конкурсов «Прима Дона-2014», «Миссис Россия Интернешнл-2014» и «Миссис Планета-2015».