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09:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростовчанку пригласили на конкурс «Миссис Вселенная-2017»

За победу в конкурсе поборются около 100 женщин со всего мира.

Источник: Аргументы и факты

Ростовчанка Людмила Матуа получила приглашение на конкурс «Миссис Вселенная-2017», сообщает cityreporter.ru.

Конкурс состоится в сентябре 2017 года в ЮАР. За победу в нем поборются около 100 женщин со всего мира, в том числе несколько россиянок.

Сообщается, что получившая приглашение на конкурс жительница донской столицы еще не приняла решение об участии в нем.

Напомним, Людмила Матуа является победительницей конкурсов «Прима Дона-2014», «Миссис Россия Интернешнл-2014» и «Миссис Планета-2015».

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