Проведение фестиваля Bridge of Arts в Ростове обойдется в 67 млн рублей

На международном фестивале мотивационного кино и спорта будет представлено 50 конкурсных и внеконкурсных фильмов. В конкурсную программу этого года вошли 10 полнометражных лент из Франции, Чехии, Словакии, Мексики, Испании, Германии, России, Бразилии, Ирана и Японии.

Отметается, что в рамках внеконкурсной программы заявлено две работы ростовских кинематографистов. География фестиваля охватывает Азов и Таганрог, основные мероприятия пройдут в Ростове-на-Дону, где состоятся церемонии открытия и закрытия фестиваля, кинопоказы, деловой форум кино-и медиаконтента.

Всего запланировано 20 крупных мероприятий. Зрителей также ждут творческие встречи с режиссерами и актерами, большой детский кинематографический праздник, концерты под открытым небом.