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09:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Разрушенную штормом набережную Лоо открыли после реконструкции

Более 600 метров береговой полосы снова превратились в зону отдыха.

В сочинском Лоо отремонтировали центральную набережную. Прибрежную зону разрушило штормом в декабре прошлого года, было размыто бо­лее 600 мет­ров берега. После ремонта набережную расширили на пять метров, а торговые точки и кафе привели к единому стилю.

«Ак­тивно к про­цес­су вос­ста­нов­ле­ния на­бе­реж­ной под­клю­чи­лись и арен­да­то­ры пля­жей, и вла­дель­цы тор­го­вых то­чек. Ре­ши­ли: ес­ли ра­бо­тать — то в дос­той­ных ус­ло­ви­ях. Ос­новные средс­тва — по­ряд­ка 35 мил­ли­онов — на про­ек­ти­ро­ва­ние и стро­итель­ство вол­но­от­бой­ной сте­ны по по­ру­че­нию гла­вы Со­чи бы­ли вы­де­ле­ны из го­род­ско­го бюд­же­та. Ос­таль­ные ра­бо­ты по бла­го­ус­трой­ству — ком­му­ни­ка­ции, брус­чатка, ба­ля­си­ны — бы­ли вы­пол­не­ны за счет мес­тных пред­при­ни­ма­те­лей. Ра­ди об­ще­го де­ла они вло­жи­ли в об­щей слож­ности 20 млн руб­лей», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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