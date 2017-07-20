Разрушенную штормом набережную Лоо открыли после реконструкции
Более 600 метров береговой полосы снова превратились в зону отдыха.
Более 600 метров береговой полосы снова превратились в зону отдыха.
В сочинском Лоо отремонтировали центральную набережную. Прибрежную зону разрушило штормом в декабре прошлого года, было размыто более 600 метров берега. После ремонта набережную расширили на пять метров, а торговые точки и кафе привели к единому стилю.
«Активно к процессу восстановления набережной подключились и арендаторы пляжей, и владельцы торговых точек. Решили: если работать — то в достойных условиях. Основные средства — порядка 35 миллионов — на проектирование и строительство волноотбойной стены по поручению главы Сочи были выделены из городского бюджета. Остальные работы по благоустройству — коммуникации, брусчатка, балясины — были выполнены за счет местных предпринимателей. Ради общего дела они вложили в общей сложности 20 млн рублей», — сообщает