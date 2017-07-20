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10:07 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде оштрафовали кальянные

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверки в 47 объектах торговли.

Волгоградские кальянные оштрафовали на 219 500 рублей.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, за 6 месяцев текущего года были проведены проверки в 47 объектах торговли, общественного питания и пищевой промышленности по вопросам соблюдения требований антитабачного законодательства. В 36-ти из них были выявлены нарушения.

Так, нарушители находились на расстоянии менее 100 метров от школ, вузов и детских садов, не имели знака о запрете курения и позволяли своим посетителям курить в помещениях.

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