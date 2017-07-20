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09:45 (мск), источник: Ежедневник.by

ГАИ Минского района проводит операцию «Скорость»

С 20 по 23 июля будет осуществляться усиленный надзор за соблюдением скоростных режимов автолюбителями.

С 20 по 23 июля 2017 года на дорогах Минской области проводится профилактическая акция «Скорость». В ходе мероприятия организован усиленный надзор за дорожным движением с применением негласного и смешанного контроля соблюдения водителями скоростных режимов. Мероприятие проводится в целях активизации работы по укреплению транспортной дисциплины и снижению тяжести дорожно-транспортного травматизма, сообщили в ГАИ.

С начала года на территории Минского района произошло 60 ДТП, в которых 9 человек погибло, 79 получили травмы различной степени тяжести. Каждое пятое ДТП происходит по причине превышения либо неправильного выбора скорости.

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