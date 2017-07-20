ГАИ Минского района проводит операцию «Скорость»

С 20 по 23 июля 2017 года на дорогах Минской области проводится профилактическая акция «Скорость». В ходе мероприятия организован усиленный надзор за дорожным движением с применением негласного и смешанного контроля соблюдения водителями скоростных режимов. Мероприятие проводится в целях активизации работы по укреплению транспортной дисциплины и снижению тяжести дорожно-транспортного травматизма, сообщили в ГАИ.