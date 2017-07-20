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09:42 (мск), источник: Actualitati.md

Трассы Молдовы, на которых 20 июля будут работать радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о том, на каких национальных трассах сегодня будут находиться патрули с радарами.

Источник: Actualitati.md

  • M14 возле г. Единцы;
  • R30 возле г. Штефан Водэ;
  • R2 возле г. Анений Ной;
  • R34 возле г. Кагул;
  • M2 возле г. Оргеев.

Полиция рекомендует водителям: соблюдать скоростной режим в соответствии с Правилами дорожного движения; соблюдать дистанцию от впереди движущегося транспорта; не въезжать в перекресток, если движение в нужном направлении затруднено или заблокировано; проявлять терпение, максимальную дисциплинированность, соблюдать Правила дорожного движения.

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