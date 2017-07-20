МЧС предупредило свердловчан о надвигающихся грозах и сильном ветре

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, информация о неблагоприятных погодных явлениях с рекомендациями по снижению рисков направлена в органы власти муниципалитетов.

Спасатели рекомендуют свердловчанам своевременно предпринимать меры для собственной безопасности. Во время непогоды лучше всего находиться в помещении, не подходить к рекламным щитам, балконам, деревьям и металлическим конструкциям.

«Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, уделить внимание пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями. В случае возникновения пожара или ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», — отмечают в пресс-службе ведомства.