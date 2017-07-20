Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
9 вредных советов загорающим
Госдеп отреагировал на идею создания Малороссии вместо Украины
Как отдыхают российские знаменитости
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
США "бьют" Россию по соплам - СМИ
Слова Маликова про смерть Яковлева
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: в Киеве поведали о нежелании политиков общаться с Порошенко
СМИ: Киев обвиняют во вмешательстве в выборы США
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Сразу 3 судна сели на мель на Украине из-за погоды - СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10:01 (мск), источник: УралПолит.ру

МЧС предупредило свердловчан о надвигающихся грозах и сильном ветре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют 20 июля сильный ветер, грозы и град на территории Среднего Урала, ветер может достигать 17 метров в секунду.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, информация о неблагоприятных погодных явлениях с рекомендациями по снижению рисков направлена в органы власти муниципалитетов.

Спасатели рекомендуют свердловчанам своевременно предпринимать меры для собственной безопасности. Во время непогоды лучше всего находиться в помещении, не подходить к рекламным щитам, балконам, деревьям и металлическим конструкциям.

«Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, уделить внимание пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями. В случае возникновения пожара или ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напомним, 3 июня на Средний Урал обрушился ураган, от которого пострадали девять человек, один — погиб. Наибольшие разрушения были нанесены Староуткинску и Нижнему Тагилу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+28°
полупрозрачная облачность
761 мм рт. ст.
повышенное
79 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
АСВ начало выплаты пострадавшим вкладчикам «Югры»
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь