МЧС предупредило свердловчан о надвигающихся грозах и сильном ветре
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют 20 июля сильный ветер, грозы и град на территории Среднего Урала, ветер может достигать 17 метров в секунду.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют 20 июля сильный ветер, грозы и град на территории Среднего Урала, ветер может достигать 17 метров в секунду.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в
Спасатели рекомендуют свердловчанам своевременно предпринимать меры для собственной безопасности. Во время непогоды лучше всего находиться в помещении, не подходить к рекламным щитам, балконам, деревьям и металлическим конструкциям.
«Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра, уделить внимание пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями. В случае возникновения пожара или ситуации, угрожающей жизни человека, незамедлительно звоните по телефону
Напомним, 3 июня на Средний Урал обрушился ураган, от которого пострадали девять человек, один — погиб. Наибольшие разрушения были нанесены Староуткинску и Нижнему Тагилу.