Прораб потребовал зарплату со стрелы строительного крана

На Затулинском жилмассиве на территории стройки прораб залез на стрелу крана и требует выплаты задолженности заработной платы, сообщает «АСТ-54» со ссылкой на своего подписчика.

Похожая история приключилась в начале мая. Тогда в Октябрьском районе строитель угрожал спрыгнуть с крана, если работодатель не выплатит ему накопившийся долг в размере 150 тысяч рублей. Выяснилось, что 30-летний мужчина по имени Сергей является работником ООО «СтройСервисМеханизация» и с ноября по апрель получал зарплату не в полном объеме.

<div id="vk_post_-31101527_5721885"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-31101527_5721885", -31101527, 5721885, 'kyUeD-u7stvOJbjgDin0xj3uTNWU')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Спасатели уговаривали Сергея спуститься и поехать в офис за деньгами, однако тот не верил на слово и требовал решения вопроса здесь и сейчас. В итоге через полтора часа мужчину все же уговорили спуститься. По этому эпизоду было возбуждено дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации).