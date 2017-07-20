Прораб потребовал зарплату со стрелы строительного крана

На Затулинском жилмассиве на территории стройки прораб залез на стрелу крана и требует выплаты задолженности заработной платы, сообщает «АСТ-54» со ссылкой на своего подписчика.
Похожая история приключилась в начале мая. Тогда в Октябрьском районе строитель угрожал спрыгнуть с крана, если работодатель не выплатит ему накопившийся долг в размере 150 тысяч рублей. Выяснилось, что 30-летний мужчина по имени Сергей является работником ООО «СтройСервисМеханизация» и с ноября по апрель получал зарплату не в полном объеме.
Спасатели уговаривали Сергея спуститься и поехать в офис за деньгами, однако тот не верил на слово и требовал решения вопроса здесь и сейчас. В итоге через полтора часа мужчину все же уговорили спуститься. По этому эпизоду было возбуждено дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации).
Пользователи в соцсетях разделились на два лагеря: одни хвалят отчаянный поступок, другие критикуют и просят подумать о родственниках, которым придется «хоронить или ухаживать за инвалидом». «Прораб, держись! Мы тут в ипотеку влезли, все до копеечки перечислили вашему руководству на счет! Зови прокурора города, пусть уже проверку устроит и кого-нибудь посадит!» — написал один из подписчиков паблика.