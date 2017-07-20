До конца сентября в Казани закроется проезжая часть ул. Кул Гали

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 20 июля). В Казани с 9 августа до 30 сентября будет временно ограничено движение транспортных средств по проезжей части ул. Кул Гали, на участке от ул. Комиссара Габишева до ул. Центральная.

Это связано с ремонтом проезжей части автодороги, говорится в распоряжении заместителя руководителя Исполнительного комитета города от 11.07.2017 № 2340р.