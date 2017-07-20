До конца сентября в Казани закроется проезжая часть ул. Кул Гали
Закрытие будет проводиться поэтапно, полностью в ночное время.
Закрытие будет проводиться поэтапно, полностью в ночное время.
(Город Казань KZN.RU, 20 июля). В Казани с 9 августа до 30 сентября будет временно ограничено движение транспортных средств по проезжей части ул. Кул Гали, на участке от ул. Комиссара Габишева до ул. Центральная.
Это связано с ремонтом проезжей части автодороги, говорится в распоряжении заместителя руководителя Исполнительного комитета города от
Проезжая часть ул. Кул Гали на этом участке будет закрываться поэтапно, полностью в ночное время — с полуночи до 4.00.