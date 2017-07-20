Порядок предоставления информации об иностранцах изменится в Беларуси
С 1 октября вступает в силу новый закон, в соответствии с которым сокращены сроки подачи сведений об иностранцах, временно проживающих в стране.
С 1 октября вступает в силу новый закон, в соответствии с которым сокращены сроки подачи сведений об иностранцах, временно проживающих в стране.
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Порядок предоставления информации об иностранцах из гостиниц в органы внутренних дел будет изменен в Беларуси с 1 октября 2017 года, сообщили в МВД.
Изменения произойдут в связи со вступлением в силу изменений в закон РБ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», которые были приняты парламентом в июле 2016 года.
«Изменен порядок представления в орган внутренних дел гостиницами,
По словам собеседников агентства, 1 октября текущего года такая информация должна передаваться посредством информационных систем МВД или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы либо нарочным.
В настоящее время эта информация передается по каналам электронной связи или нарочным.
Кроме этого, с 1 октября 2017 года изменяется срок представления таких сведений в органы внутренних дел с 24 до трех часов после предоставления жилых помещений для проживания временно пребывающим в Беларуси иностранцам, отметили в министерстве.
Там также подчеркнули, что нарушение новых правил представления информации повлечет штраф от четырех до 20 базовых величин.