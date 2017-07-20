Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вассерман раскрыл, как Запад разрушит Россию при помощи Украины
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Савченко высказалась о создании Малороссии
Как отдыхают российские знаменитости
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Умер актер Мартин Ландау
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Сразу 3 судна сели на мель на Украине из-за погоды - СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
09:54 (мск), источник: Sputnik.by

Порядок предоставления информации об иностранцах изменится в Беларуси

С 1 октября вступает в силу новый закон, в соответствии с которым сокращены сроки подачи сведений об иностранцах, временно проживающих в стране.

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Порядок предоставления информации об иностранцах из гостиниц в органы внутренних дел будет изменен в Беларуси с 1 октября 2017 года, сообщили в МВД.

Изменения произойдут в связи со вступлением в силу изменений в закон РБ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь», которые были приняты парламентом в июле 2016 года.

Читайте также
Через год белорусам труднее будет ввозить автомобили из-за пределов ЕАЭС

«Изменен порядок представления в орган внутренних дел гостиницами, санаторно-курортными и оздоровительными организациями, субъектами агроэкотуризма, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по сдаче внаем жилых помещений, информации о временно пребывающих в Беларуси иностранных гражданах и лицах без гражданства», — сообщили Sputnik в четверг в министерстве внутренних дел Беларуси.

По словам собеседников агентства, 1 октября текущего года такая информация должна передаваться посредством информационных систем МВД или единого портала электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы либо нарочным.

В настоящее время эта информация передается по каналам электронной связи или нарочным.

Кроме этого, с 1 октября 2017 года изменяется срок представления таких сведений в органы внутренних дел с 24 до трех часов после предоставления жилых помещений для проживания временно пребывающим в Беларуси иностранцам, отметили в министерстве.

Там также подчеркнули, что нарушение новых правил представления информации повлечет штраф от четырех до 20 базовых величин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Председатель молодежного объединения – о продаже алкоголя с 21 года
Трамп рассказал о неформальной встрече с Путиным в Гамбурге
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
АСВ начало выплаты пострадавшим вкладчикам «Югры»
СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке повстанцев в Сирии
Россия предложила принять в СБ ООН развивающиеся страны Азии
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
«Зенит» — «Рубин»: Дриусси заменит Дзюбу? В субботу «Зенит» проведет первый домашний матч в сезоне-2017/18. Рассказываем о том, чего ждать от его игры с «Рубином»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь