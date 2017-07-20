Создатели «Игры престолов» снимут сериал о США без отмены рабства

По сюжету, в ходе Гражданской войны 1861−1865 годов Конфедерации южных штатов удалось отделиться от северян и отстоять свою территорию, сохранив рабовладельческий строй.

«История будет разворачиваться вокруг большого числа персонажей, живущих по обе стороны демилитаризованной зоны Мэйсона-Диксона (в реальности — граница, проведенная в 1760-х английскими землемерами Чарльзом Мэйсоном и Джеремайей Диксоном для разрешения территориального спора между британскими колониями Пенсильванией и Мэрилендом — прим. “Ленты.ру”). Среди них — борцы за свободу, охотники за рабами, политики, аболиционисты, журналисты, менеджеры рабовладельческих конгломератов и живущие в неволе семьи», — сообщили в HBO.