Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сердюкова не пустили к Путину
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
МИД раскритиковал «зацикленность» СМИ на встрече Путина и Трампа
Российских дачников ждут нововведения
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
В России что, правда отменят бесплатный багаж в самолетах?Госдума исключает из цены на авиабилет тариф на багаж при его отсутствии. Поправки к Воздушному кодексу приняты во втором, основном чтении
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Новая девушка Панина младше него на 16 лет – СМИ
Застройщикам запретят возводить несколько домов сразу
В России падают цены на вторичное жилье
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Создатели «Игры престолов» снимут сериал о США без отмены рабства

Авторы фэнтезийного сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниэл Вайс поделились планами по созданию нового телешоу, посвященного альтернативной истории США. Спродюсирует проект телеканал HBO, пишет The Guardian.

По сюжету, в ходе Гражданской войны 1861−1865 годов Конфедерации южных штатов удалось отделиться от северян и отстоять свою территорию, сохранив рабовладельческий строй.

Сериал
8.6
Игра престолов

«История будет разворачиваться вокруг большого числа персонажей, живущих по обе стороны демилитаризованной зоны Мэйсона-Диксона (в реальности — граница, проведенная в 1760-х английскими землемерами Чарльзом Мэйсоном и Джеремайей Диксоном для разрешения территориального спора между британскими колониями Пенсильванией и Мэрилендом — прим. “Ленты.ру”). Среди них — борцы за свободу, охотники за рабами, политики, аболиционисты, журналисты, менеджеры рабовладельческих конгломератов и живущие в неволе семьи», — сообщили в HBO.

«В этом сериале не будет драконов или белых ходоков», — предупредили Бениофф и Вайс.

Отмечается, что работа над новым проектом начнется после выхода последнего, восьмого сезона «Игры престолов».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Депутаты: Наша зарплата должна быть выше, чем учителей и врачей
"Для всего мира будет лучше, если Россия исчезнет"
Депутаты: Наша зарплата должна быть выше, чем учителей и врачей
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь