В Казани презентовали бренд парка «Черное озеро»
В конкурсе приняли участие 33 компании из 10 городов России.
В конкурсе приняли участие 33 компании из 10 городов России.
Накануне в амфитеатре казанского парка «Черное озеро» представили победителей Всероссийского конкурса на разработку концепции бренда зоны отдыха. Об этом сообщает
Отмечается, что в конкурсе приняли участие 33 компании из 10 городов России. В результате конкурса лучшей была признана концепция агентства «AdWorm и Партнеры» (Москва). Однако данная концепция не будет реализована в парке «Черное озеро», а ляжет в основу бренда.
— Мы сочли, что она настолько прекрасна, подвижна, мобильна, и дает такое большое количество возможностей, что предложили победителям, взяв за основу стиль, который они нам представили, разработать стиль Программы развития общественных пространств Татарстана, — отметила помощник президента РТ Наталия Фишман.
По ее словам, в дальнейшем эта концепция будет внедрена на всех 189 уже построенных и 70 строящихся объектах, у которых еще нет собственного бренда, а само агентство получит денежный приз в размере 200 тысяч рублей.
Вторая
— В результате вместо одного победителя маленького проекта по «Черному озеру» мы получили огромного победителя на весь Татарстан, одного победителя на парк и еще маленького победителя на летнее кафе. Ребята из студии «Теория» предложили необычный дизайн для упаковки треугольника, сделав из традиционной татарской выпечки новомодный «Black-почмак», — отметил один из членов жюри.
Напомним, конкурс стартовал в 20 апреле по инициативе правительства Татарстана. Основной целью республиканского проекта была разработка современной концепции бренда парка, которая будет отражать его историю, составлять единое целое с новым архитектурным обликом и отвечать актуальным тенденциям в сфере дизайна и коммуникаций.