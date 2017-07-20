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10:00 (мск), источник: АиФ Казань

20 июля стартует третий этап велогонки по маршруту Казань — Пермь

Велогонка Red Bull Trans-Siberian Extreme стартует у Центра семьи «Казань».

Третий этап самой протяженной в мире ультра-марафонской велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme стартует 20 июля, сообщают организаторы.

Третий этап всемирной велогонки пройдет по маршруту Казань-Пермь. Велосипедисты в 12.00 соберутся у Центра семьи «Казань», откуда направятся в сторону Перми. Спортсменам предстоит проделать нелегкий путь: они проедут через города трех российских регионов — Татарстана, Удмуртии и Пермского края, и пересекут более 40 рек. По сравнению с предыдущими этапами, маршрут Казань — Пермь пока лидирует по количеству водных объектов. К тому же велосипедистам необходимо будет преодолеть большее расстояние с увеличенным перепадом высот.

Справка.

Соревнования Red Bull Trans-Siberian Extreme — это самая протяженная велогонка в мире. Она пройдет в 14 этапов от 319 до 1372 км длиной через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск. 10 августа велосипедисты финишируют во Владивостоке. В гонке участвуют 10 спортсменов (восемь мужчин и две женщины) из 7 стран с 4 континентов — Россия, Германия, Бразилия, Ирландия, Дания, США, Филиппины.

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