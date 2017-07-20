20 июля стартует третий этап велогонки по маршруту Казань — Пермь

Третий этап всемирной велогонки пройдет по маршруту Казань-Пермь. Велосипедисты в 12.00 соберутся у Центра семьи «Казань», откуда направятся в сторону Перми. Спортсменам предстоит проделать нелегкий путь: они проедут через города трех российских регионов — Татарстана, Удмуртии и Пермского края, и пересекут более 40 рек. По сравнению с предыдущими этапами, маршрут Казань — Пермь пока лидирует по количеству водных объектов. К тому же велосипедистам необходимо будет преодолеть большее расстояние с увеличенным перепадом высот.