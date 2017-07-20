Экологи: На сегодняшний день превышений загрязняющих веществ в Казанке нет

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). На сегодняшний день превышений загрязняющих веществ в Казанке не зафиксировано, а качество природной воды соответствует установленным нормам. Об этом заявили специалисты Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ после рейда по акватории реки.

Как отмечает пресс-служба Минэкологии РТ, в летний период наиболее часто фиксируются нарушения по ст. 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»).

По словам заместителя начальника ЦТУ Айрата Шигапова, в этом году в рамках патрулирования на береговой полосе Казанки было зафиксировано около 105 нарушений по данной статье, в целом же по республике эта цифра достигла 500.