Экологи: На сегодняшний день превышений загрязняющих веществ в Казанке нет
Специалисты Минэкологии РТ ведут активную работу по борьбе с
Специалисты Минэкологии РТ ведут активную работу по борьбе с
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). На сегодняшний день превышений загрязняющих веществ в Казанке не зафиксировано, а качество природной воды соответствует установленным нормам. Об этом заявили специалисты Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ после рейда по акватории реки.
Как отмечает
По словам заместителя начальника ЦТУ Айрата Шигапова, в этом году в рамках патрулирования на береговой полосе Казанки было зафиксировано около 105 нарушений по данной статье, в целом же по республике эта цифра достигла 500.
«Недопущение попадания в водоем загрязненных сточных вод является одной из задач министерства, так как именно антропогенные воздействия на водные объекты становятся причиной размножения