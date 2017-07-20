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11:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Экологи: На сегодняшний день превышений загрязняющих веществ в Казанке нет

Специалисты Минэкологии РТ ведут активную работу по борьбе с сине-зелеными водорослями.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). На сегодняшний день превышений загрязняющих веществ в Казанке не зафиксировано, а качество природной воды соответствует установленным нормам. Об этом заявили специалисты Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ после рейда по акватории реки.

Как отмечает пресс-служба Минэкологии РТ, в летний период наиболее часто фиксируются нарушения по ст. 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»).

По словам заместителя начальника ЦТУ Айрата Шигапова, в этом году в рамках патрулирования на береговой полосе Казанки было зафиксировано около 105 нарушений по данной статье, в целом же по республике эта цифра достигла 500.

«Недопущение попадания в водоем загрязненных сточных вод является одной из задач министерства, так как именно антропогенные воздействия на водные объекты становятся причиной размножения сине-зеленых водорослей, которые при гниении токсичны, что может привести к гибели рыбы. Сейчас специалисты Минэкологии ведут активную работу по борьбе с такими водорослями. Для этого приобретены специальные оборудования по оснащению водоема кислородом — это аэратор и ультразвук, которые уже установлены на одном из казанских водоемов», — отметил по итогам рейда министр экологии Татарстана Фарид Абдулганиев.

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