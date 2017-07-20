Сурикатов калининградского зоопарка переселили в новый вольер в павильоне «Тропические животные» по соседству со слоном и жирафами, рассказали в пресс-службе учреждения.

Как сообщалось ранее, сурикаты появились в Калининградском зоопарке в этом году. Два молодых животных приехали в апреле из Ленинградского зоопарка, следом ещё два — из зоопарка Новосибирска. Временно их поселили в павильон для муравьедов.

Построенный вольер будет использоваться как зимний дом. Он отделан натуральным камнем, покрыт толстым слоем песко-глиняной смеси.

«В вольере установлено смотровое стекло, красная лампа для обогрева и декорации. Кормовая площадка для лучшего обзора обустроена прямо перед смотровым стеклом», — говорят в зоопарке.

На создание вольера было потрачено около 300 тысяч рублей, 62 тысячи из которых собрали гости зоопарка.