Сурикатов калининградского зоопарка переселили в новый вольер
На создание вольера было потрачено около 300 тысяч рублей.
На создание вольера было потрачено около 300 тысяч рублей.
Сурикатов калининградского зоопарка переселили в новый вольер в павильоне «Тропические животные» по соседству со слоном и жирафами, рассказали в
Как сообщалось ранее, сурикаты появились в Калининградском зоопарке в этом году. Два молодых животных приехали в апреле из Ленинградского зоопарка, следом ещё два — из зоопарка Новосибирска. Временно их поселили в павильон для муравьедов.
Построенный вольер будет использоваться как зимний дом. Он отделан натуральным камнем, покрыт толстым слоем
«В вольере установлено смотровое стекло, красная лампа для обогрева и декорации. Кормовая площадка для лучшего обзора обустроена прямо перед смотровым стеклом», — говорят в зоопарке.
На создание вольера было потрачено около 300 тысяч рублей, 62 тысячи из которых собрали гости зоопарка.
В планах — строительство летнего вольера. По проекту, он будет «вписан» в экспозицию Саванна, которая сейчас представлена жирафами, африканскими страусами и камерунскими козлами.