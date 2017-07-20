Москвичи смогут пройти скрининговое тестирование на гепатит 26 июля

Узнать о том, что такое вирусный гепатит, чем он опасен и как предотвратить заражение, можно будет в столичных поликлиниках с 24 по 28 июля. Врачи прочтут лекции и ответят на вопросы в центрах здоровья и отделениях медицинской профилактики.

26 июля горожан приглашают пройти скрининговое тестирование на наличие антител к вирусу гепатита С. Исследования проведут с 09:00 до 15:00 в инфекционной клинической больнице № 1. Здесь же 28 июля с 15:00 до 17:00 будет работать школа для больных хроническим вирусным гепатитом (в конференц-зале 4-го корпуса). В этот же день с 09:00 до 16:00 специалисты расскажут о профилактике различных видов этого заболевания и вакцинации по телефону горячей линии: 8 (499) 194−27−74 .

Мероприятия Департамента здравоохранения Москвы приурочены к Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается ежегодно 28 июля.

Впервые он прошел в 2008 году, а с 2011-го Всемирная организация здравоохранения внесла эту дату в свой календарь.