Москвичи смогут пройти скрининговое тестирование на гепатит 26 июля
Врачи прочтут лекции и ответят на вопросы пациентов. Также откроется школа для больных хроническим вирусным гепатитом и будет работать горячая линия.
Врачи прочтут лекции и ответят на вопросы пациентов. Также откроется школа для больных хроническим вирусным гепатитом и будет работать горячая линия.
Узнать о том, что такое вирусный гепатит, чем он опасен и как предотвратить заражение, можно будет в столичных поликлиниках с 24 по 28 июля. Врачи прочтут лекции и ответят на вопросы в центрах здоровья и отделениях медицинской профилактики.
26 июля горожан приглашают пройти скрининговое тестирование на наличие антител к вирусу гепатита С. Исследования проведут с 09:00 до 15:00 в инфекционной клинической больнице № 1. Здесь же 28 июля с 15:00 до 17:00 будет работать школа для больных хроническим вирусным гепатитом (в
Впервые он прошел в 2008 году, а с 2011-го Всемирная организация здравоохранения внесла эту дату в свой календарь.
Прививки против вирусного гепатита В проводятся всем детям, в том числе новорожденным (в первые 24 часа жизни), и взрослым в возрасте от 18 до 55 лет, не привитым ранее. Вакцинацию против гепатита А проводят взрослым и детям по эпидемиологическим показаниям.