Ученые узнали, сколько пластмассы человечество произвело за свою историю

Источник: Carson Arias/CC0

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances. Кратко о нем можно узнать на EurekAlert!

Команда исследователей из университета Джорджии, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Морской Образовательной Ассоциации (SEA) решили выяснить, сколько пластмасс было произведено человечеством за все время.

В 1950 году на заводах производилось 2 миллиона тонн пластика, а в 2015 — уже 400 миллионов, что превышает производство других материалов, используемых в сфере строительства и для упаковки.

К 2015 году человечество произвело 8,3 миллиарда тонн пластмасс, из которых 6,3 миллиарда тонн уже стали отходами.

Только 9% от всего числа пластмасс были переработаны, еще 12% были сожжены, а оставшиеся 79% хранятся на полигонах или засоряет окружающую среду.

В рамках исследования ученые составили статистическую базу производства смол, синтетических волокон и различных добавок, а затем сопоставили имеющиеся данные с потреблением пластиков.