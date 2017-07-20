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11:26 (мск), источник: Индикатор

Ученые узнали, сколько пластмассы человечество произвело за свою историю

Крупномасштабное производство синтетических материалов началось в 1950-х годах, и с этого момента люди создали 8,3 миллиарда пластика, большая часть которого сейчас гниет на свалках или загрязняет окружающую среду.

Источник: Carson Arias/CC0

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances. Кратко о нем можно узнать на EurekAlert!

Команда исследователей из университета Джорджии, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Морской Образовательной Ассоциации (SEA) решили выяснить, сколько пластмасс было произведено человечеством за все время.

В 1950 году на заводах производилось 2 миллиона тонн пластика, а в 2015 — уже 400 миллионов, что превышает производство других материалов, используемых в сфере строительства и для упаковки.

К 2015 году человечество произвело 8,3 миллиарда тонн пластмасс, из которых 6,3 миллиарда тонн уже стали отходами.

Только 9% от всего числа пластмасс были переработаны, еще 12% были сожжены, а оставшиеся 79% хранятся на полигонах или засоряет окружающую среду.

В рамках исследования ученые составили статистическую базу производства смол, синтетических волокон и различных добавок, а затем сопоставили имеющиеся данные с потреблением пластиков.

Дженна Джамбек, один из авторов работы, рассказала, что большинство пластиков не подвержены быстрому биологическому разложению, и могут сохраняться несколько сотен лет. Если тенденции останутся такими же, то к 2050 году на мусорных полигонах и в природе накопится примерно 12 миллиардов тонн пластиковых отходов, что в 35 тысяч раз тяжелее, чем Эмпайр-стейт-билдинг.

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