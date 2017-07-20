В фильме красноярского режиссера снимется звезда «Деффчонок»
Анастасия Денисова примет участие в проекте бесплатно.
Анастасия Денисова примет участие в проекте бесплатно.
Вместе с популярным актёром Антоном Макарским, в комедии молодого красноярского режиссера Яны Романенко «Любовь с доставкой на дом» снимется еще одна звезда российского кинематографа — Анастасия Денисова.
Актриса известна зрителям по роли Палны в сериале «Деффчонки». Ей настолько понравился необычный проект сибиряков, что она тоже согласилась принять в нем участие бесплатно.
Производством фильма занимаются совместно сразу две кинокомпании: красноярская «Атмосфера» (продюсер Александр Мальщуков) и московская «Форс Групп» (продюсер Илико Читашвили). Режиссер и автор сценария — жительница п. Березовка — Яна Романенко.
«Мы действительно очень любим снимать кино. Если есть надёжная команда друзей- соратников, нужная техника, профессиональные актеры, готовые по дружбе не просто сыграть, но и даже прилететь к нам из Москвы, то почему бы не провести весело и с пользой это кино-лето», — рассказала Яна Романенко.