В фильме красноярского режиссера снимется звезда «Деффчонок»

Актриса известна зрителям по роли Палны в сериале «Деффчонки». Ей настолько понравился необычный проект сибиряков, что она тоже согласилась принять в нем участие бесплатно.

«Мы действительно очень любим снимать кино. Если есть надёжная команда друзей- соратников, нужная техника, профессиональные актеры, готовые по дружбе не просто сыграть, но и даже прилететь к нам из Москвы, то почему бы не провести весело и с пользой это кино-лето», — рассказала Яна Романенко.