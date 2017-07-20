В Перми у инвалида арестовали необходимое для жизни имущество
Обычная ситуация, в которой, на первый взгляд, нет ничего необычного. Но Гарипов — инвалид первой группы.
Обычная ситуация, в которой, на первый взгляд, нет ничего необычного. Но Гарипов — инвалид первой группы.
Последние 12 лет он передвигается либо в инвалидной коляске, либо на автомобиле с ручным управлением.
Арест наложен на счета, куда поступали средства на покупку лекарств и пенсия, а также хранились деньги от продажи квартиры. Основание — возможность конфискации при вынесении обвинительного приговора и подозрение, что находящиеся на счетах деньги добыты незаконно. Кроме того, наложен арест на два автомобиля и дом в деревне.
Разбираться в хитросплетениях уголовного дела, по которому Гарипов проходит как обвиняемый в незаконных действиях, связанных с контрафактной продукцией, «Российская газета» не собирается. Оценку, в конце концов, даст суд. Дело в другом — в отношении правоохранительных органов к беззащитному и беспомощному человеку.
И если со счетом для пенсии не так давно ситуация прояснилась, то с другим имуществом
— Я опасаюсь, что у меня конфискуют автомобиль, — говорит Гарипов. — А это фактически мои ноги. На дороге я чувствую себя человеком. Даже немного радуюсь, когда подрезают, то есть считают равным себе.
У Гарипова есть дочь, тоже инвалид первой группы. Юрий вывозит ее в деревню, там у него старый деревянный дом. Без транспорта добраться туда невозможно — дом стоит в деревушке, затерянной в уральских лесах.
Когда обсуждался вопрос законности наложения ареста на транспорт, судья поинтересовался, есть ли у Гарипова документы, подтверждающие необходимость наличия у него автомобиля, связанную именно с имеющимся заболеванием. Под которым подразумевается, что подозреваемый не может ходить. Инвалид ответил, что таких документов у него нет. И судья оставил арест в силе.
Однако Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации запрещает обращение взыскания на средства транспорта, если они принадлежат инвалиду.
— Я звонил в больницу, — говорит Гарипов. — Там очень удивились, поскольку с подобным не сталкивались. И какую мне давать справку, даже не знают, по идее, я в ней не нуждаюсь.
Многолетняя медицинская практика подтверждает: возможность управления автомобилем — один из видов реальной помощи инвалидам. Поскольку, компенсируя ограничение возможности самостоятельно передвигаться, способствует их социальной и профессиональной реабилитации.
Многие годы в СССР, а затем в России автомобили инвалидам выдавали бесплатно. На них люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя полноценными. В одной из программ социального развития прямо говорилось: «Обеспечение инвалидов транспортными средствами и специальными средствами передвижения является важнейшим условием их социальной реабилитации, возможности возвращения к активному образу жизни».
В настоящее время выдача бесплатного транспорта прекращена, но вопрос реабилитации остается.
— Я изучил судебную практику, но таких фактов, чтобы на транспорт инвалида первой группы налагали арест, имея в виду возможную конфискацию, не нашел, — недоумевает адвокат Гарипова Алексей Голубев. — Зачем так поступают наши правоохранительные органы, непонятно.
Думается, дело здесь не в пробелах законодательства, а в пробелах чувства сострадания у правоохранителей.
Справка «РГ»
Статья 446 Гражданского процессуального кодекса РФ.
Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на имущество и средства транспорта, принадлежащие