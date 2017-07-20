В Перми у инвалида арестовали необходимое для жизни имущество

Последние 12 лет он передвигается либо в инвалидной коляске, либо на автомобиле с ручным управлением.

Арест наложен на счета, куда поступали средства на покупку лекарств и пенсия, а также хранились деньги от продажи квартиры. Основание — возможность конфискации при вынесении обвинительного приговора и подозрение, что находящиеся на счетах деньги добыты незаконно. Кроме того, наложен арест на два автомобиля и дом в деревне.

Разбираться в хитросплетениях уголовного дела, по которому Гарипов проходит как обвиняемый в незаконных действиях, связанных с контрафактной продукцией, «Российская газета» не собирается. Оценку, в конце концов, даст суд. Дело в другом — в отношении правоохранительных органов к беззащитному и беспомощному человеку.

И если со счетом для пенсии не так давно ситуация прояснилась, то с другим имуществом по-прежнему нет.

— Я опасаюсь, что у меня конфискуют автомобиль, — говорит Гарипов. — А это фактически мои ноги. На дороге я чувствую себя человеком. Даже немного радуюсь, когда подрезают, то есть считают равным себе.

У Гарипова есть дочь, тоже инвалид первой группы. Юрий вывозит ее в деревню, там у него старый деревянный дом. Без транспорта добраться туда невозможно — дом стоит в деревушке, затерянной в уральских лесах.

Когда обсуждался вопрос законности наложения ареста на транспорт, судья поинтересовался, есть ли у Гарипова документы, подтверждающие необходимость наличия у него автомобиля, связанную именно с имеющимся заболеванием. Под которым подразумевается, что подозреваемый не может ходить. Инвалид ответил, что таких документов у него нет. И судья оставил арест в силе.

Однако Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации запрещает обращение взыскания на средства транспорта, если они принадлежат инвалиду. Просто-напросто запрещено, и точка. А пермский суд подтвердил арест, наложенный следователем, и тем самым возможность конфискации у Гарипова автомобиля. В обоснование своего решения суд указал, что вопрос необходимости транспорта для инвалида должно решать медицинское учреждение.

— Я звонил в больницу, — говорит Гарипов. — Там очень удивились, поскольку с подобным не сталкивались. И какую мне давать справку, даже не знают, по идее, я в ней не нуждаюсь.

Многолетняя медицинская практика подтверждает: возможность управления автомобилем — один из видов реальной помощи инвалидам. Поскольку, компенсируя ограничение возможности самостоятельно передвигаться, способствует их социальной и профессиональной реабилитации.

Многие годы в СССР, а затем в России автомобили инвалидам выдавали бесплатно. На них люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя полноценными. В одной из программ социального развития прямо говорилось: «Обеспечение инвалидов транспортными средствами и специальными средствами передвижения является важнейшим условием их социальной реабилитации, возможности возвращения к активному образу жизни».

В настоящее время выдача бесплатного транспорта прекращена, но вопрос реабилитации остается.

— Я изучил судебную практику, но таких фактов, чтобы на транспорт инвалида первой группы налагали арест, имея в виду возможную конфискацию, не нашел, — недоумевает адвокат Гарипова Алексей Голубев. — Зачем так поступают наши правоохранительные органы, непонятно.

Думается, дело здесь не в пробелах законодательства, а в пробелах чувства сострадания у правоохранителей.

Справка «РГ»

Статья 446 Гражданского процессуального кодекса РФ.