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11:12 (мск), источник: Городской репортер

Ремонт дороги на Орской в Ростове завершат к сентябрю

На проезжей части улицы Орская в Ростове ведутся работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, пресс-служба горадминистрации.

По словам генерального директора подрядной организации ООО «Дорстрой» Игоря Хаемджиева, рабочие также приступили к установке бордюрного камня — это ежедневно более 150 метров бордюров, в связи с чем пришлось частично ограничить движение. Как отметили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города, полностью ограничить движение на улице не планируется.

Напомним, подрядная организация приступила к дорожным работам на Орской в мае нынешнего года.

«Согласно контракту, должны закончить 20 октября, но мы работаем с опережением графика и к 1 сентября все завершим», — заверил Игорь Хаемджиев. Отметим, что дорожникам предстоит отремонтировать 6 км полотна. Ежедневно на Орской работают 20 человек, задействовано более 25 единиц техники.

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