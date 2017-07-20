Ремонт дороги на Орской в Ростове завершат к сентябрю

По словам генерального директора подрядной организации ООО «Дорстрой» Игоря Хаемджиева, рабочие также приступили к установке бордюрного камня — это ежедневно более 150 метров бордюров, в связи с чем пришлось частично ограничить движение. Как отметили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения города, полностью ограничить движение на улице не планируется.

Напомним, подрядная организация приступила к дорожным работам на Орской в мае нынешнего года.