Карякин рассказал Путину о Крыме

Источник: РИА "Новости"

Об этом спортсмен сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму», посвященном Международному дню шахмат.

«Для меня была большая честь встретиться с Владимиром Владимировичем (Путиным президентом РФ — ред.), встреча прошла отлично, мы беседовали около 15 минут, причем за закрытыми дверями. И, кстати, могу приоткрыть завесу тайны: частично мы говорили и о Крыме, и я ему рассказал, что там проживают мои родители, мои друзья, и, в общем-то, он был очень доволен», — отметил Карякин.

По словам спортсмена, также он обсудил с президентом планы по популяризации шахмат и в России, и в мире. «Мы обсуждали шахматы и мои планы, и планы, как популяризировать шахматы в стране и в мире. На самом деле, это был очень продуктивный разговор. Были достигнуты некоторые соглашения, но они в процессе выполнения», — подчеркнул Карякин.