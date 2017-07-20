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11:00 (мск), источник: РИА Крым

Карякин рассказал Путину о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости (Крым). Заслуженный мастер спорта, международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам, член Общественной палаты России Сергей Карякин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал главе государства о Крыме.

Источник: РИА "Новости"

Об этом спортсмен сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму», посвященном Международному дню шахмат.

«Для меня была большая честь встретиться с Владимиром Владимировичем (Путиным президентом РФ — ред.), встреча прошла отлично, мы беседовали около 15 минут, причем за закрытыми дверями. И, кстати, могу приоткрыть завесу тайны: частично мы говорили и о Крыме, и я ему рассказал, что там проживают мои родители, мои друзья, и, в общем-то, он был очень доволен», — отметил Карякин.

По словам спортсмена, также он обсудил с президентом планы по популяризации шахмат и в России, и в мире. «Мы обсуждали шахматы и мои планы, и планы, как популяризировать шахматы в стране и в мире. На самом деле, это был очень продуктивный разговор. Были достигнуты некоторые соглашения, но они в процессе выполнения», — подчеркнул Карякин.

Путин встретился с Карякиным 6 июля в Ново-Огарево. Президент и шахматист поговорили о лагере для одаренных детей «Сириус», где также развивают шахматное направление, и затронули тему развития шахмат в регионах.

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