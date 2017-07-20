На железнодорожном вокзале Ачинска установят самые большие городские часы
Часы изготовят по специальному проекту.
Часы изготовят по специальному проекту.
На железнодорожном вокзале станции Ачинск-1 установят самые большие городские часы. Они появятся на фасаде здания и станут украшением Ачинского вокзального комплекса, капитальный ремонт которого начался в 2016 году, сообщили в
Сейчас решается вопрос о том, на каком предприятии изготовят часы. В конкурсной процедуре участвуют ведущие часовые заводы России.
«Часы изготовят по специальному проекту. Это будет плазменный циферблат диаметром более двух метров. Конструкторы учтут суровый сибирский климат — низкие температуры, метели и дожди. Благодаря подсветке, часы будут видны издалека. Кроме того, на циферблате предусмотрена и функция демонстрации температуры наружного воздуха», — рассказал заместитель начальника Красноярской дирекции железнодорожных вокзалов Александр Суховецкий.
Как и на всех железнодорожных вокзалах России, часы в Ачинске будут показывать московское время, по которому прибывают и отправляются все пассажирские поезда. Точность хода обеспечит система синхронизации со спутником: блок управления постоянно отслеживает текущее время в соответствии с эталонным временем.
В настоящее время идет второй этап капитального ремонта Ачинского железнодорожного вокзала — ведется ремонт внутренних помещений. На первом этапе, в 2016 году, железнодорожники выполнили капитальный ремонт фасада, конкорса — распределительного зала, устроенного между платформами и основным помещением вокзала. Заменена кровля и витражи.