На железнодорожном вокзале Ачинска установят самые большие городские часы

На железнодорожном вокзале станции Ачинск-1 установят самые большие городские часы. Они появятся на фасаде здания и станут украшением Ачинского вокзального комплекса, капитальный ремонт которого начался в 2016 году, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Сейчас решается вопрос о том, на каком предприятии изготовят часы. В конкурсной процедуре участвуют ведущие часовые заводы России.

«Часы изготовят по специальному проекту. Это будет плазменный циферблат диаметром более двух метров. Конструкторы учтут суровый сибирский климат — низкие температуры, метели и дожди. Благодаря подсветке, часы будут видны издалека. Кроме того, на циферблате предусмотрена и функция демонстрации температуры наружного воздуха», — рассказал заместитель начальника Красноярской дирекции железнодорожных вокзалов Александр Суховецкий.

Как и на всех железнодорожных вокзалах России, часы в Ачинске будут показывать московское время, по которому прибывают и отправляются все пассажирские поезда. Точность хода обеспечит система синхронизации со спутником: блок управления постоянно отслеживает текущее время в соответствии с эталонным временем.