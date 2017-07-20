Красноярки примут участие в международном флешмобе женственности
Акция пройдёт в 274 городах 26 стран мира.
Акция пройдёт в 274 городах 26 стран мира.
Жительниц Красноярска приглашают принять участие в международном флешмобе женственности, который состоится 1 августа в 19:00 на Театральной площади.
Организаторы мероприятия проводят этот флешмоб четвёртый год подряд. На этот раз в рамках акции представительницы прекрасного пола выйдут в центр города в красивых платьях и с букетами цветов.
«Своим внешним видом мы напоминаем всем остальным женщинам о том, что женская природа — это не джинсы и не бешеная гонка. И самое главное — свои цветы в этот день мы дарим другим дамам. Тем, кому нам сегодня хочется передать кусочек своей души. Кстати, участие во флешмобе принимают красавицы из 274 городов 26 стран», — рассказывают организаторы.
Для участия необходимо лишь надеть любимое платье, и прийти в назначенное место с цветами в руках.