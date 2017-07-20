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11:24 (мск), источник: АиФ Челябинск

Сильный град на трассе под Магнитогорском попал на видео

Куски льда размером с грецкий орех повреждали машины.

Град, заставший автомобилистов на трассе под Магнитогорском, попал на видео, записью один из очевидцев поделился в соцсети.

По словам южноуральцев, град обрушился на машины 19 июля. Многие водители потом замечали на своих транспортных средствах вмятины. Один из магнитогорцев поделился фотографиями повреждённых стёкол и уточнил, что машина находилась в районе аэропорта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС южноуральцев предупредили об усилении ветра, ливнях, дождях с грозами и градом днём 20 июля.

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