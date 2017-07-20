Сильный град на трассе под Магнитогорском попал на видео

Град, заставший автомобилистов на трассе под Магнитогорском, попал на видео, записью один из очевидцев поделился в соцсети.

По словам южноуральцев, град обрушился на машины 19 июля. Многие водители потом замечали на своих транспортных средствах вмятины. Один из магнитогорцев поделился фотографиями повреждённых стёкол и уточнил, что машина находилась в районе аэропорта.

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