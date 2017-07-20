Сильный град на трассе под Магнитогорском попал на видео
Куски льда размером с грецкий орех повреждали машины.
Куски льда размером с грецкий орех повреждали машины.
Град, заставший автомобилистов на трассе под Магнитогорском, попал на видео, записью один из очевидцев поделился в соцсети.
По словам южноуральцев, град обрушился на машины 19 июля. Многие водители потом замечали на своих транспортных средствах вмятины. Один из магнитогорцев поделился фотографиями повреждённых стёкол и уточнил, что машина находилась в районе аэропорта.
Напомним, ранее в региональном ГУ МЧС южноуральцев предупредили об усилении ветра, ливнях, дождях с грозами и градом днём 20 июля.