Омские голуби из-за дождей в городе надели дождевики

Горожан позабавил голубь в «дождевике». Фотография птицы в необычном для пернатых обмундировании облетела соцсети. Голубь каким-то образом сумел надеть на себя целлофановый пакет.

Омичи в комментариях пошутили, что даже птицам надоели сильные ливни, которые обрушиваются на город в последние дни, отчего пернатые обзавелись своеобразными дождевиками.

Немало горожан возмутилось, что автор снимка фотографировал застрявшую в пакете птицу вместо того, чтобы ей помочь. Однако тот поспешил успокоить, что после того, как сделал фото, освободил голубя из целлофанового плена.