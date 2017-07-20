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11:27 (мск), источник: Om1.ru

Омские голуби из-за дождей в городе надели дождевики

Фотография птицы в пакете-дождевике распространилась по омским соцсетям и рассмешила пользователей интернета.

Горожан позабавил голубь в «дождевике». Фотография птицы в необычном для пернатых обмундировании облетела соцсети. Голубь каким-то образом сумел надеть на себя целлофановый пакет.

Омичи в комментариях пошутили, что даже птицам надоели сильные ливни, которые обрушиваются на город в последние дни, отчего пернатые обзавелись своеобразными дождевиками.

Во время загрузки произошла ошибка.

Немало горожан возмутилось, что автор снимка фотографировал застрявшую в пакете птицу вместо того, чтобы ей помочь. Однако тот поспешил успокоить, что после того, как сделал фото, освободил голубя из целлофанового плена.

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