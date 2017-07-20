В праздник явления Казанской иконы Богоматери в столице РТ пройдет крестный ход

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). 21 июля, в праздник явления Казанской иконы Богоматери, в столице Татарстана пройдут крестный ход и божественная литургия. Служба в Благовещенском соборе Казанского Кремля начнется в 9 часов, а затем по центральной части города пройдет традиционный крестный ход во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. Начавшись от стен Кремля, он завершится в 11.30 у Крестовоздвиженского храма.

«Как и в прошлом году, маршрут будет пролегать мимо входа на станцию метро “Кремлевская”, по улице Баумана вдоль площади Тысячелетия прямо под стенами Кремля. Дальше — по улице Батурина и по Большой Красной. Закончится крестный ход молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря (Крестовоздвиженской церкви)», — рассказал специалист информационного отдела Татарстанской митрополии диакон Дмитрий Аликин.