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11:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

В праздник явления Казанской иконы Богоматери в столице РТ пройдет крестный ход

Праздничные мероприятия начнутся в 9 часов в Благовещенском соборе и завершатся крестным ходом у стен Крестовоздвиженского храма.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). 21 июля, в праздник явления Казанской иконы Богоматери, в столице Татарстана пройдут крестный ход и божественная литургия. Служба в Благовещенском соборе Казанского Кремля начнется в 9 часов, а затем по центральной части города пройдет традиционный крестный ход во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Феофаном. Начавшись от стен Кремля, он завершится в 11.30 у Крестовоздвиженского храма.

«Как и в прошлом году, маршрут будет пролегать мимо входа на станцию метро “Кремлевская”, по улице Баумана вдоль площади Тысячелетия прямо под стенами Кремля. Дальше — по улице Батурина и по Большой Красной. Закончится крестный ход молебном на территории Казанского Богородицкого монастыря (Крестовоздвиженской церкви)», — рассказал специалист информационного отдела Татарстанской митрополии диакон Дмитрий Аликин.

С 10.30 до 11.30 проезжая часть по маршруту следования праздничного крестного хода (по улицам Батурина, Карла Маркса и Большая Красная) будет временно закрыта для движения автомобильного транспорта.

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