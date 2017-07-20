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11:32 (мск), источник: РИА Новости

Комиссия: рано делать выводы о затратах на свадьбу дочери кубанской судьи

КРАСНОДАР, 20 июл — РИА Новости. Говорить о точных суммах, затраченных на свадебное торжество дочери судьи Елены Хахалевой, можно будет только тогда, когда в рамках проверки будут представлены все необходимые документы, сообщил РИА Новости председатель совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк, добавив, что крайний срок окончания проверки намечен на ближайший понедельник.

Источник: РИА Новости

Ранее в СМИ появились сообщения, что свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой — Софьи могла обойтись в 2 миллиона долларов, на свадьбе выступали Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и другие артисты. Согласно сведениям о доходах за прошлый год, Хахалева заработала 2,6 миллиона рублей. Сама Хахалева заявляла в СМИ, что организацию свадьбы полностью взял на себя отец дочери, который является крупным предпринимателем. Грузинский бизнесмен Роберт Хахалев рассказывал, что свадьба дочери обошлась в сумму до 5 миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе являются его друзьями и были приглашены как гости.

Специальная комиссия совета судей Краснодарского края, куда вошли пять человек, организовала проверку. «Мы направили запросы и получили уже некоторые ответы. Мы заинтересованы, чтобы побыстрее провести эту проверку, с тем, чтобы сбить уже этот ажиотаж», — сказал Кисляк. По его словам, крайний срок для окончания проверки намечен на ближайший понедельник.

По словам собеседника, совет судей получил уже «практически все» документы от организаторов свадебного торжества, среди которых договоры об оказании возмездных услуг, документы об организации банкета и аренде помещения. Совет судей также получил договор об организации мероприятия, в котором перечислены услуги фотографов, стилистов, флористов. Однако, как отметил председатель совета, информация предоставлена недостаточно полная для того, «чтобы делать окончательные выводы».

«Общую сумму я не могу пока озвучить, потому что есть некоторые моменты, на которые мы также хотели бы обратить внимание. В итоговом заключении мы, безусловно, все цифры приведем. Сейчас могу лишь сказать одно — согласно документам, заказчиком является Хахалев Роберт Оникович», — сказал Кисляк.

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