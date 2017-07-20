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11:16 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградская прокуратура закрыла сайты с инструкцией дачи взятки педагогу

Вход на ресурсы не требовал регистрации.

Прокуратура Ворошиловского района Волгограда через суд закрыла 11 сайтов с подробной информацией о том, как дать взятку преподавателю, чтобы получить положительную оценку в колледже или вузе.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, вход на соответствующие ресурсы осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля.

Напомним, что распространение сведений о способах дачи взятки должностным лицам является нарушением закона.

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