Волгоградская прокуратура закрыла сайты с инструкцией дачи взятки педагогу
Вход на ресурсы не требовал регистрации.
Вход на ресурсы не требовал регистрации.
Прокуратура Ворошиловского района Волгограда через суд закрыла 11 сайтов с подробной информацией о том, как дать взятку преподавателю, чтобы получить положительную оценку в колледже или вузе.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, вход на соответствующие ресурсы осуществлялся свободно, не требовал предварительной регистрации и пароля.
Напомним, что распространение сведений о способах дачи взятки должностным лицам является нарушением закона.