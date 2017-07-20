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11:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Главный полицейский посоветовал не гулять по центру Новосибирска вечерами

Угонов меньше, нападений больше. Глава новосибирской полиции сегодня рассказал, в каких районах лучше не гулять по вечерам.

Источник: Вести - Новосибирск

Юрий Стерликов, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области: «Сложная обстановка остается на улицах на территории обслуживания Центрального отдела полиции, где рост уличной преступности составил 34 с половиной процента». Наибольший рост уличных преступлений отмечен на территории Бердска, Венгеровского, Купинского, Татарского, Чановского районов области".

Стерликов добавил, что уровень преступности в Новосибирской области сейчас ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. Меньше стали грабить и ездить пьяными. Что касается борьбы с коррупцией: за 6 месяцев полицейскими установлено около сотни фактов получения взяток. .

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