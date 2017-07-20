Главный полицейский посоветовал не гулять по центру Новосибирска вечерами

Юрий Стерликов, начальник ГУ МВД России по Новосибирской области: «Сложная обстановка остается на улицах на территории обслуживания Центрального отдела полиции, где рост уличной преступности составил 34 с половиной процента». Наибольший рост уличных преступлений отмечен на территории Бердска, Венгеровского, Купинского, Татарского, Чановского районов области".

Стерликов добавил, что уровень преступности в Новосибирской области сейчас ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. Меньше стали грабить и ездить пьяными. Что касается борьбы с коррупцией: за 6 месяцев полицейскими установлено около сотни фактов получения взяток. .