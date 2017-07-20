В Башкирии не хватает работников на вакансию продавцов

Оказывается, что почти каждому второму работодателю в Башкирии нужен сотрудники, который будет трудиться на ниве сферы продаж. По сравнению с 2016 годом, число вакансий «продажников» выросло на 26%. Конкуренция за каждое место в сфере продаж крайне низкая — всего 2 человека на место. В среднем по Башкирии этот показатель составляет аж 6 человек на одно место. Больше всего продавцов требуется в крупных городах Башкирии — Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске.