В Башкирии не хватает работников на вакансию продавцов
Интересную статистику подвел портал «Headhunter».
Интересную статистику подвел портал «Headhunter».
В Башкирии ощущается нехватка кадров в сфере продаж, — сообщает портал «Headhunter». Статистику привели к будущему Дню работника сферы продаж, который будет отмечаться 22 июля.
Оказывается, что почти каждому второму работодателю в Башкирии нужен сотрудники, который будет трудиться на ниве сферы продаж. По сравнению с 2016 годом, число вакансий «продажников» выросло на 26%. Конкуренция за каждое место в сфере продаж крайне низкая — всего 2 человека на место. В среднем по Башкирии этот показатель составляет аж 6 человек на одно место. Больше всего продавцов требуется в крупных городах Башкирии — Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске.
Чаще всего работодатели ищут менеджеров по работе с клиентами, розничной торговле и продавцов в магазине.