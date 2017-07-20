Генпрокуратура наказала Минкульт за трубы на исторических зданиях

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура выявила нарушения использования памятников историко-культурного наследия, информация направлена в правительство, к ответственности привлекли руководство Министерства культуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Генеральная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего порядок осуществления предпринимательской деятельности при использовании объектов историко-культурного наследия. По закону ИП должны отчислять деньги за предпринимательскую деятельность, которая оказывает воздействие на историко-культурную ценность, оплачивать уплаты компенсаций за урон, причиненный таким зданиям.

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«В ходе проверки было установлено, что данные требования в полной мере не выполнялись, в том числе ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства Минкультуры и местных исполнительных комитетов», — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе генпрокуратуры.

Трубы и кондиционеры на фасадах.

Нередко на фасадах исторических зданий, которые используют предприниматели, были смонтированы трубы, вытяжки, промышленные кондиционеры, а на крышах — антенны операторов сотовой связи.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что отчисления за них нужно производить ежегодно от прибыли при осуществлении деятельности, оказывающей непосредственное воздействие на историко-культурную ценность.

«Анализ сложившейся ситуации показал, что отчисления носили единичный характер и не были связаны с реализацией норм законодательства», — сказали собеседники Sputnik.

«Для устранения выявленных нарушений Генпрокуратурой в Совет министров направлена соответствующая информация, в Министерство культуры внесено представление. По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечен министр культуры», — сообщили в пресс-службе.

Всех пересчитали.

Кроме того, были проведены мероприятия по установлению и учету субъектов хозяйствования, деятельность которых оказывает непосредственное воздействие на объекты истории и культуры, отметили в надзорном ведомстве. «В настоящее время насчитывается более двух тысяч плательщиков», — сказали собеседники агентства.

В Генпрокуратуре также отметили, что принятые прокурорами меры позволили в этом году направить на восстановление памятников историко-культурного наследия более 400 тысяч рублей. «По сравнению с 2016 годом это больше в 16 раз», — уточнили в пресс-службе.