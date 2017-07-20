Генпрокуратура наказала Минкульт за трубы на исторических зданиях
Прокуроры привлекли к дисциплинарной ответственности министра культуры Беларуси Бориса Светлова за слабый контроль за объектами
Прокуроры привлекли к дисциплинарной ответственности министра культуры Беларуси Бориса Светлова за слабый контроль за объектами
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура выявила нарушения использования памятников
Генеральная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего порядок осуществления предпринимательской деятельности при использовании объектов
«В ходе проверки было установлено, что данные требования в полной мере не выполнялись, в том числе ввиду ненадлежащего контроля со стороны руководства Минкультуры и местных исполнительных комитетов», — сообщили Sputnik в четверг в
Трубы и кондиционеры на фасадах.
Нередко на фасадах исторических зданий, которые используют предприниматели, были смонтированы трубы, вытяжки, промышленные кондиционеры, а на крышах — антенны операторов сотовой связи.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что отчисления за них нужно производить ежегодно от прибыли при осуществлении деятельности, оказывающей непосредственное воздействие на
«Анализ сложившейся ситуации показал, что отчисления носили единичный характер и не были связаны с реализацией норм законодательства», — сказали собеседники Sputnik.
«Для устранения выявленных нарушений Генпрокуратурой в Совет министров направлена соответствующая информация, в Министерство культуры внесено представление. По результатам рассмотрения актов прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечен министр культуры», — сообщили в
Всех пересчитали.
Кроме того, были проведены мероприятия по установлению и учету субъектов хозяйствования, деятельность которых оказывает непосредственное воздействие на объекты истории и культуры, отметили в надзорном ведомстве. «В настоящее время насчитывается более двух тысяч плательщиков», — сказали собеседники агентства.
В Генпрокуратуре также отметили, что принятые прокурорами меры позволили в этом году направить на восстановление памятников
Деньги, в частности, пошли на финансирование работ по капитальному ремонту Коложской церкви в Гродно, консервации Княжеской башни замка в Крево, реставрации отслоившихся фресковых росписей в