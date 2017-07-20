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12:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Семью тигров сняли в запретной зоне Приморья (видео)

Семью тигров сняли в запретной зоне Приморья (видео).

Во время загрузки произошла ошибка.

Неожиданный оборот приняла история с видеосъемкой четырех тигров, сообщает ИА «Дейта.ру».

Распространившийся в социальных сетях со скоростью урагана видеоролик о прогулке сразу четырех тигров, вызвал много вопросов относительно места съемки. Назывались и Хабаровский край, и Амурская область, и Еврейская автономная область. Но правильный ответ все-таки — Приморский край, Анучинский район. Причем, у защитников дикой природы возникли вопросы относительно не полосатых хищников, а авторов видео.

Как прокомментировал ИА «Дейта.ру» руководитель отдела по сохранению редких видов животных Амурского филиала WWF Павел Фоменко, — «Это семья тигров — мама и три тигренка на границе охотхозяйства “Тигровое” на линии нефтепровода. Снявшие видео — это нарушители, несанкционированно проникшие на эту территорию. Говорить надо не о тиграх, а об охране нефтепровода».

Как уже сообщало ИА «Дейта.ру», зимой 2017 года сотрудники службы охраны нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО-2) начали фиксировать следы тигров в районе пролегания трубы возле поселка Тигровый в Анучинском районе. Появление тигров и их многочисленных следов в районе объектов ВСТО-2 были отмечены около нефтеперекачивающих станций № 36 и № 41.

Дмитрий Санников.

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