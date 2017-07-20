Семью тигров сняли в запретной зоне Приморья (видео).

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/4eWsSSx39YI?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Неожиданный оборот приняла история с видеосъемкой четырех тигров, сообщает ИА «Дейта.ру».

Распространившийся в социальных сетях со скоростью урагана видеоролик о прогулке сразу четырех тигров, вызвал много вопросов относительно места съемки. Назывались и Хабаровский край, и Амурская область, и Еврейская автономная область. Но правильный ответ все-таки — Приморский край, Анучинский район. Причем, у защитников дикой природы возникли вопросы относительно не полосатых хищников, а авторов видео.

Как прокомментировал ИА «Дейта.ру» руководитель отдела по сохранению редких видов животных Амурского филиала WWF Павел Фоменко, — «Это семья тигров — мама и три тигренка на границе охотхозяйства “Тигровое” на линии нефтепровода. Снявшие видео — это нарушители, несанкционированно проникшие на эту территорию. Говорить надо не о тиграх, а об охране нефтепровода».

Как уже сообщало ИА «Дейта.ру», зимой 2017 года сотрудники службы охраны нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО-2) начали фиксировать следы тигров в районе пролегания трубы возле поселка Тигровый в Анучинском районе. Появление тигров и их многочисленных следов в районе объектов ВСТО-2 были отмечены около нефтеперекачивающих станций № 36 и № 41.