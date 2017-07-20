Семью тигров сняли в запретной зоне Приморья (видео)
Семью тигров сняли в запретной зоне Приморья (видео).
Семью тигров сняли в запретной зоне Приморья (видео).
Неожиданный оборот приняла история с видеосъемкой четырех тигров, сообщает ИА «Дейта.ру».
Распространившийся в социальных сетях со скоростью урагана видеоролик о прогулке сразу четырех тигров, вызвал много вопросов относительно места съемки. Назывались и Хабаровский край, и Амурская область, и Еврейская автономная область. Но правильный ответ
Как прокомментировал ИА «Дейта.ру» руководитель отдела по сохранению редких видов животных Амурского филиала WWF Павел Фоменко, — «Это семья тигров — мама и три тигренка на границе охотхозяйства “Тигровое” на линии нефтепровода. Снявшие видео — это нарушители, несанкционированно проникшие на эту территорию. Говорить надо не о тиграх, а об охране нефтепровода».
Как уже сообщало ИА «Дейта.ру», зимой 2017 года сотрудники службы охраны нефтепровода Восточная
Дмитрий Санников.