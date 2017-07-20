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12:51 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Десятки фур вторые сутки стоят в пробке под Ростовом

Десятки большегрузов вторые сутки стоят в пробке под Ростовом. По словам водителей, такая проблема здесь не первый год.

Летом в разгар полевых работ узкая дорога не вмещает все фуры, которые выстраиваются на погрузку. Дорожную ситуацию усугубляет ремонт моста и дорог на Западном въезде в Ростов. По мнению дальнобойщиков, проблему решило бы строительство стоянок по обеим сторонам трассы или расширение дороги. Они также отметили, что в других регионах с такой проблемой не сталкиваются.

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