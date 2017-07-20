В Кинеле состоится первый областной фестиваль молодежных субкультур «ARTиCOOL»
В субботу, 22 июля, в 14:00 на территории Центра культурного развития Кинеля пройдет первый областной фестиваль молодежных субкультур (городских сообществ) «ARTиCOOL».
В субботу, 22 июля, в 14:00 на территории Центра культурного развития Кинеля пройдет первый областной фестиваль молодежных субкультур (городских сообществ) «ARTиCOOL».
Фестиваль, организованный впервые, примет на своей площадке 8 городов и 12 районов Самарской губернии. Учредителем выступила администрация Кинеля при поддержке министерства культуры Самарской области.
Команды, представляющие муниципальные образования, будут принимать участие в одной или нескольких номинациях: «Современная хореография», «Рэп», «Диджеинг», «Фотография», «Киберспорт», «Граффити». В художественной зоне профессиональные мастера предложат всем желающим почувствовать себя моделями
Председателем жюри на «ARTиCOOL» станет Сергей Кривчиков — управляющий креативного агентства
По решению жюри в каждой номинации