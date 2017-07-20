В Кинеле состоится первый областной фестиваль молодежных субкультур «ARTиCOOL»

Команды, представляющие муниципальные образования, будут принимать участие в одной или нескольких номинациях: «Современная хореография», «Рэп», «Диджеинг», «Фотография», «Киберспорт», «Граффити». В художественной зоне профессиональные мастера предложат всем желающим почувствовать себя моделями боди-арта, нанести на тело роспись в технике мехенди и оставить на память веселые фотоснимки. Приняв участие в мастер-классах, гости смогут своими руками сделать сладости и домашний лимонад, а также продегустировать различные сорта чая. На открытой площадке пройдет урок по йоге. В течение всего фестиваля будет работать зона hand-made.