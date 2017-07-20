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12:08 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы семь часов ждали отложенного рейса на отдых в Турцию

В авиакомпании объяснили, что самолет слишком поздно прилетел в Красноярск.

Источник: Reuters

Прокуратура начала проверку причин задержки чартерного рейса, сообщили в Красноярской транспортной прокуратуре.

Чартер авиакомпании Azur Air должен был вылететь из красноярского аэропорта «Емельяново» в Анталью сегодня в 5:05. По факту самолет отправили в Турцию лишь в 12:38, спустя 7,5 часов.

Причиной задержки вылета Boeing 757−200 в прокуратуре назвали «позднее прибытие запланированного воздушного судна в аэропорт Красноярска». Резервный самолет для туристов перевозчик не предоставил.

Напомним, 17 июля туристы ждали возможности отправиться на отдых в Турцию больше 11 часов. Проблемы возникли у авиакомпании Pegas Fly (ООО «Авиакомпания “Икар”»).

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