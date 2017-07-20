Красноярцы семь часов ждали отложенного рейса на отдых в Турцию
В авиакомпании объяснили, что самолет слишком поздно прилетел в Красноярск.
В авиакомпании объяснили, что самолет слишком поздно прилетел в Красноярск.
Прокуратура начала проверку причин задержки чартерного рейса, сообщили в Красноярской транспортной прокуратуре.
Чартер авиакомпании Azur Air должен был вылететь из красноярского аэропорта «Емельяново» в Анталью сегодня в 5:05. По факту самолет отправили в Турцию лишь в 12:38, спустя 7,5 часов.
Причиной задержки вылета Boeing 757−200 в прокуратуре назвали «позднее прибытие запланированного воздушного судна в аэропорт Красноярска». Резервный самолет для туристов перевозчик не предоставил.
Напомним, 17 июля туристы ждали возможности отправиться на отдых в Турцию больше 11 часов. Проблемы возникли у авиакомпании Pegas Fly (ООО «Авиакомпания “Икар”»).