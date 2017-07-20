В Новосибирском зоопарке пройдет День льва
В зверинце живет три африканских льва, один из них родился уже в Новосибирске, рассказали в
В зверинце живет три африканских льва, один из них родился уже в Новосибирске, рассказали в
В Новосибирском зоопарке пройдет День льва, об этом сообщает
23 июля Новосибирский зоопарк будет отмечать День льва. В зоопарке львы поселились в начале 50-х годов прошлого века. Сейчас кошачьих с гривой трое — лев по имени Зевс, рожденный в Новосибирске, и львица Нати, привезенная из Дании, уже много лет вместе. Они — замечательная пара и хорошие родители. Рядом с ними, в соседнем вольере, живет их взрослый сын Сэм.
«Знаете, когда впервые в нашем зоопарке львы остались зимовать на улице? В далеком 1968 году. Африканские львы отлично приспособились к сибирским погодным условиями. Этот опыт был учтен зоопарками всего мира», — отметили в зоопарке.
Праздник состоится в ближайшее воскресенье, начало в 11.00.