В Новосибирском зоопарке пройдет День льва

23 июля Новосибирский зоопарк будет отмечать День льва. В зоопарке львы поселились в начале 50-х годов прошлого века. Сейчас кошачьих с гривой трое — лев по имени Зевс, рожденный в Новосибирске, и львица Нати, привезенная из Дании, уже много лет вместе. Они — замечательная пара и хорошие родители. Рядом с ними, в соседнем вольере, живет их взрослый сын Сэм.