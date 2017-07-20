Школьница в Верхнем Уфалее ушла из дома после ссоры с матерью
Девочку разыскали полицейские.
Девочку разыскали полицейские.
Полицейские в Верхнем Уфалее разыскали восьмилетнюю школьницу, которая ушла из дома 19 июля после ссоры с матерью, факт пропажи ребёнка подтвердили в
«Противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Несовершеннолетняя временно помещена в
Как стало известно «АиФ-Челябинск» из собственных источников, девочку из дома увёл знакомый семьи, который увидел, как её ударила мать. Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.