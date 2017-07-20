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12:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

Школьница в Верхнем Уфалее ушла из дома после ссоры с матерью

Девочку разыскали полицейские.

Полицейские в Верхнем Уфалее разыскали восьмилетнюю школьницу, которая ушла из дома 19 июля после ссоры с матерью, факт пропажи ребёнка подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«Противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Несовершеннолетняя временно помещена в социально-реабилитационный центр, обстоятельства устанавливаются», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно «АиФ-Челябинск» из собственных источников, девочку из дома увёл знакомый семьи, который увидел, как её ударила мать. Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

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