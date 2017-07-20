Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Что нового в лечении псориаза
ФАС возбудила дело за рекламу с «избитым» Нагиевым
Российских дачников ждут нововведения
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Новая девушка Панина младше него на 16 лет – СМИ
Застройщикам запретят возводить несколько домов сразу
В России падают цены на вторичное жилье
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12:51 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Выпущена почтовая карточка с изображением Ростова-участника ЧМ-2018

Для донской столицы изготовлен также штемпель специального гашения.

Карточка с оригинальной маркой, посвященная Ростову, выпущена в почтовое обращение в рамках серии «Города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России».

Как сообщается на сайте Федерального агентства связи, на оригинальной марке изображена официальная эмблема чемпионата и игровой момент матча, на карточке — памятник «Тачанка» и панорама набережной города.

Тираж почтовой карточки, художником-дизайнером которой выступила О. Прядкина, составил 40 тыс. экземпляров.

Сообщается, что дополнительно к выпуску почтовой карточки для Ростова изготовлен штемпель специального гашения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму - Порошенко
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь