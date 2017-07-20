Выпущена почтовая карточка с изображением Ростова-участника ЧМ-2018
Для донской столицы изготовлен также штемпель специального гашения.
Для донской столицы изготовлен также штемпель специального гашения.
Карточка с оригинальной маркой, посвященная Ростову, выпущена в почтовое обращение в рамках серии «Города, принимающие чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России».
Как сообщается на сайте Федерального агентства связи, на оригинальной марке изображена официальная эмблема чемпионата и игровой момент матча, на карточке — памятник «Тачанка» и панорама набережной города.
Тираж почтовой карточки,
Сообщается, что дополнительно к выпуску почтовой карточки для Ростова изготовлен штемпель специального гашения.