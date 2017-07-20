Синоптики прогнозируют грозу и усиления ветра в Казани
В отдельных районах Татарстана пройдет град.
В отдельных районах Татарстана пройдет град.
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил Гидрометцентр Республики Татарстан.
По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, днем 21 июля и ночью 22 июля на территории республики местами ожидаются гроза, сильный дождь, кратковременные усиления ветра до 15 — 20 м/с, локально — до 23 м/с, в отдельных районах возможен град.
В Казани синоптики прогнозируют грозу и кратковременные усиления ветра до 18 м/с.