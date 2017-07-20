Волгоградским школьникам сохранили компенсации за проездные билеты
Выплаты будут выдаваться на прежних условиях.
Выплаты будут выдаваться на прежних условиях.
Волгоградские депутаты продлили школьникам компенсации за проезд в муниципальном общественном транспорте.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, соответствующее решение было принято в целях социальной поддержки детей. Так, теперь приобретение проездных будет возмещаться не до конца учебного года, а до конца текущего месяца. Кроме того, она будет выдаваться школьникам даже летом.
Добавим, что условия получения компенсации сохранятся прежними.