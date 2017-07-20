Музей «Исаакиевский собор» создаст студию для обучения школьников иконописи

«Программа разрабатывается, — сказал Мудров. — Будет найдена такая форма, чтобы юный человек познавал мир иконописи, потому что это отдельный большой художественный мир, и, безусловно, тема церковная, это и духовный момент, но вместе с тем это позволит подрастающему поколению расширить свой кругозор и понимать, что язык иконы требует какого-то объяснения, разъяснения».

По словам Мудрова, занятия студии «Юный иконописец» будет вести специалист, который пишет иконы с шестилетнего возраста и имеет опыт преподавания. «У него огромный опыт, он замечательный лектор, уже имеет опыт преподавательской работы, и самое главное — он обыкновенный живой современный человек, кроме того времени, когда работает над иконой — тогда, конечно, он целиком там», — отметил Мудров.

Исаакий и школы

С 2007 года в ГМП «Исаакиевский собор» работает сектор по работе со школами, который разрабатывает тематические циклы занятий для школьников — уже создано 9 абонементов, включающих интерактивные занятия, пособия, иллюстрации, словари и специальную детскую литературу, выпущенную сотрудниками музея. В дирекции музея отмечают, что «при разработке всех тем стояла задача дать представление о православной культуре как части мировой культуры и исторически традиционной для России, при этом во главу угла ставилась толерантность, учитывалась многонациональность аудитории и корректная подача материала, которая не затрагивала бы религиозные чувства детей».

С 2008 года в образовательных программах музея приняли участие 235 школ и более 12 тысяч школьников из 562 классов. Некоторые школы после этого стали использовать подготовленные музеем учебно-методические пособия при разработке тем по различным школьным дисциплинам, викторин, турниров и межпредметных олимпиад по таким темам, как юбилейные даты в истории Санкт-Петербурга и России, связь науки и искусства, история Великой Отечественной войны.

Восьмой год в Исаакии действует также масштабная программа «Музей — школе», в рамках которой учащихся знакомят с основами профессии экскурсовода и дают возможность применять полученные знания на практике — например, ученики школ с изучением немецкого языка проводят по Исаакию экскурсии для своих сверстников из Германии.

Новый директор

Юрий Мудров приступил к работе на должности директора ГМП «Исаакиевский собор» с 15 июня 2017 года. Он работает в сфере культуры Санкт-Петербурга с 1982 года, в разное время занимал руководящие должности в ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Ораниенбаум», Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях культуры города, а также в Псковском музее-заповеднике.

Вопрос о передаче собора Русской православной церкви был задан президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии. Глава государства напомнил, что собор Церкви никогда не принадлежал и всегда числился за государством, но тогда царь был и главой Церкви. Путин добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм, а не как музей, для отправления религиозных культов. Он также призвал деполитизировать проблему и высказался за сохранение музейной функции.

Музей-памятник