Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
9 вредных советов загорающим
Госдеп отреагировал на идею создания Малороссии вместо Украины
Как отдыхают российские знаменитости
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Найдены актеры на роли Аладдина и Жасмин в фильме Гая Ричи
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
СМИ: Бузова эмоционально ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Новая девушка Панина младше него на 16 лет – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12:24 (мск), источник: VN.ru

Новый ливень принес Новосибирску новый потоп

Прошедший днем 20 июля в Новосибирске ливень в очередной раз подтопил улицы, страдающие недостаточной пропускной способностью ливневых канализаций.

На этот раз под водой оказалась левобережная часть города: съезд с Димитровского моста, площадь Труда, пересечение улицы Котовского и Выставочной, а также часть улицы Ватутина. Там из-за ливня образовалась гигантская пробка в сторону улицы Немировича-Данченко. Вдобавок к этому, там же на перекрестке не работают светофоры, сообщает «АСТ-54».

Многие пользователи соцсетей принялись тут же критиковать плохо действующие ливневки. Однако отдельные новосибирцы разъяснили им ситуацию. «Если вода уходит, и уходит она недолго, значит, ливневки работают. Весь город в асфальте и бетоне, к тому же, есть такие грунты, которые плохо впитывают воду, вода стекает в низины в большом количестве. И постепенно уходит. Так что не надо ныть», — написал подписчик паблика Антон Петров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последнее сильное затопление улиц приключилось в Новосибирске 12 июля — тогда многим машинам приходилось ехать едва ли не по окна в воде. Так, в огромной луже на пересечении улиц Александара Невского и Театральной «утонули» Nissan и «Москвич». А в еще одном «море» на Ипподромской рядом с улицей Кропоткина также «хлебнули воды» несколько автомобилей.

В тот же день рядом со станцией метро «Гагаринская» образовался целый водопад. Воды было так много, что ее потоки хлынули вниз по уступам с железнодорожного переезда через Красный проспект. Фотографии водопада мгновенно разлетелись по Сети.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот Искитим подвергся нашествию водной стихии всего пару дней назад. Количество выпавших на город осадков было таково, что улицы моментально превратились в реки. Очевидцы сделали много кадров с плывущими по дорогам машинами и потерянными автомобильными номерами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+27°
ясно
760 мм рт. ст.
повышенное
79 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
В России начали блокировать детские онлайн-казино
Гендиректор «Силовых машин» отправлен в отставку
В ГД предложили пожизненные сроки за вербовку террористов
СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. долгов россиян
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии
Дума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов
У Джона Маккейна диагностировали опухоль мозга
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Принцесса Шарлотта донашивает обувь за дядей Внимательные поклонники королевского семейства выяснили, что двухлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма – Шарлотта – донашивает туфли своего дяди, принца Гарри, который надевал их более 30 лет тому назад.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь