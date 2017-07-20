Новый ливень принес Новосибирску новый потоп

На этот раз под водой оказалась левобережная часть города: съезд с Димитровского моста, площадь Труда, пересечение улицы Котовского и Выставочной, а также часть улицы Ватутина. Там из-за ливня образовалась гигантская пробка в сторону улицы Немировича-Данченко. Вдобавок к этому, там же на перекрестке не работают светофоры, сообщает «АСТ-54».

Многие пользователи соцсетей принялись тут же критиковать плохо действующие ливневки. Однако отдельные новосибирцы разъяснили им ситуацию. «Если вода уходит, и уходит она недолго, значит, ливневки работают. Весь город в асфальте и бетоне, к тому же, есть такие грунты, которые плохо впитывают воду, вода стекает в низины в большом количестве. И постепенно уходит. Так что не надо ныть», — написал подписчик паблика Антон Петров.

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Последнее сильное затопление улиц приключилось в Новосибирске 12 июля — тогда многим машинам приходилось ехать едва ли не по окна в воде. Так, в огромной луже на пересечении улиц Александара Невского и Театральной «утонули» Nissan и «Москвич». А в еще одном «море» на Ипподромской рядом с улицей Кропоткина также «хлебнули воды» несколько автомобилей.

В тот же день рядом со станцией метро «Гагаринская» образовался целый водопад. Воды было так много, что ее потоки хлынули вниз по уступам с железнодорожного переезда через Красный проспект. Фотографии водопада мгновенно разлетелись по Сети.

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