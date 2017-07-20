Минздрав: Нельзя говорить о вспышке заболеваемости менингитом в Челябинской области
В Челябинской области нет вспышки заболеваемости энтеровирусной инфекцией и менингитом. Все регистрируемые в последний месяц случаи не связаны между собой.
В Челябинской области нет вспышки заболеваемости энтеровирусной инфекцией и менингитом. Все регистрируемые в последний месяц случаи не связаны между собой.
Как уже сообщало агентство, в июле месяце серозный менингит энтеровирусной этиологии был диагностирован у четверых детей, отдыхавших в детском спортивном лагере «Олимпиец». 15 июля в Челябинске скончался четырехлетний мальчик, заболевший менингитом. Он посещал детский сад № 393. Менингит диагностирован и у шестилетней девочки из детсада № 157. СМИ сообщают еще об одном, пока официально не подтвержденном, случае менингита в Металлургическом районе.
«Нельзя говорить о вспышке или об эпидемии энтеровирусной инфекции и менингита в Челябинске или в области, — заявила сегодня, 20 июля, на брифинге консультант управления медпомощи детям и матерям минздрава региона Елена Степанидина. Она отметила, что при энтеровирусной инфекции три и более случаев заболевания считаются групповой заболеваемостью.
Групповая заболеваемость была отмечена в лагере «Олимпиец», но грамотные действия медицинских работников, сотрудников лагеря и Роспотребнадзора не позволили распространиться инфекции в организованном коллективе. Отмеченные случаи заболевания менингитом в дошкольных учреждениях Челябинска не связаны между собой. В настоящий момент во всех детсадах проводятся карантинные и противоэпидемические мероприятия и распространения инфекции не допущено.
Елена Степанидина напомнила, что энтеровирусная инфекция имеет сезонную заболеваемость — июль, август, сентябрь. В настоящий момент отмечен предсказуемый сезонный рост заболеваемости и показатели не превышают уровень прошлого года.
«Нельзя сказать, что менингит — это только последствия кишечной инфекции. Энтеровирусная инфекция может протекать в разных формах: кишечной инфекции, ринофарингита, менингита, ангины. Это зависит от вида вирусов. На сегодня нам известно больше 80 видов вирусов. И любой из них вызывает свою форму заболевания», — уточнила Степанидина.
Установившая в регионе теплая погода и открывшийся купальный сезон могут способствовать распространению инфекции. Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева, энтеровирусная инфекция передаётся
Родителям лучше не допускать купание детей, особенно совсем маленьких, в сомнительных водоёмах, соблюдать режим питания и употребления воды. Нужно воздержаться от покупок готовой салатной продукции.
В минздраве и в минобре призывают родителей внимательно относиться к самочувствию своих детей и при первых признаках ОРВИ и других кишечных инфекций обращаться за помощью к медицинским работникам и ни в коем случае не водить заболевшего ребенка в организованные коллективы.
При своевременном обращении за помощью заболевание протекает в легкой или