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12:44 (мск), источник: Uralpress.ru

Минздрав: Нельзя говорить о вспышке заболеваемости менингитом в Челябинской области

В Челябинской области нет вспышки заболеваемости энтеровирусной инфекцией и менингитом. Все регистрируемые в последний месяц случаи не связаны между собой.

Как уже сообщало агентство, в июле месяце серозный менингит энтеровирусной этиологии был диагностирован у четверых детей, отдыхавших в детском спортивном лагере «Олимпиец». 15 июля в Челябинске скончался четырехлетний мальчик, заболевший менингитом. Он посещал детский сад № 393. Менингит диагностирован и у шестилетней девочки из детсада № 157. СМИ сообщают еще об одном, пока официально не подтвержденном, случае менингита в Металлургическом районе.

«Нельзя говорить о вспышке или об эпидемии энтеровирусной инфекции и менингита в Челябинске или в области, — заявила сегодня, 20 июля, на брифинге консультант управления медпомощи детям и матерям минздрава региона Елена Степанидина. Она отметила, что при энтеровирусной инфекции три и более случаев заболевания считаются групповой заболеваемостью.

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Групповая заболеваемость была отмечена в лагере «Олимпиец», но грамотные действия медицинских работников, сотрудников лагеря и Роспотребнадзора не позволили распространиться инфекции в организованном коллективе. Отмеченные случаи заболевания менингитом в дошкольных учреждениях Челябинска не связаны между собой. В настоящий момент во всех детсадах проводятся карантинные и противоэпидемические мероприятия и распространения инфекции не допущено.

Елена Степанидина напомнила, что энтеровирусная инфекция имеет сезонную заболеваемость — июль, август, сентябрь. В настоящий момент отмечен предсказуемый сезонный рост заболеваемости и показатели не превышают уровень прошлого года.

«Нельзя сказать, что менингит — это только последствия кишечной инфекции. Энтеровирусная инфекция может протекать в разных формах: кишечной инфекции, ринофарингита, менингита, ангины. Это зависит от вида вирусов. На сегодня нам известно больше 80 видов вирусов. И любой из них вызывает свою форму заболевания», — уточнила Степанидина.

Установившая в регионе теплая погода и открывшийся купальный сезон могут способствовать распространению инфекции. Как рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева, энтеровирусная инфекция передаётся фекально-оральным, воздушно-капельным путем (контактно-бытовой, через пищу и воду).

Родителям лучше не допускать купание детей, особенно совсем маленьких, в сомнительных водоёмах, соблюдать режим питания и употребления воды. Нужно воздержаться от покупок готовой салатной продукции.

В минздраве и в минобре призывают родителей внимательно относиться к самочувствию своих детей и при первых признаках ОРВИ и других кишечных инфекций обращаться за помощью к медицинским работникам и ни в коем случае не водить заболевшего ребенка в организованные коллективы.

При своевременном обращении за помощью заболевание протекает в легкой или средне-тяжелой форме и дается благоприятный прогноз.

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Минздрав: Нельзя говорить о вспышке заболеваемости менингитом в Челябинской области
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