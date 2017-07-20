На Южном Урале резко увеличилось количество должников по штрафам ГИБДД
Эксперты связывают этот факт с увеличением количества систем фото- и видеофиксации нарушений.
Эксперты связывают этот факт с увеличением количества систем фото- и видеофиксации нарушений.
В первом полугодии 2016 года на исполнении у региональных судебных приставов находилось 581 тыс. дел о взыскании штрафов ГИБДД. На текущий момент их уже 655 тыс. всего приставам предстоит взыскать 573 млн рублей по штрафам ГИБДД.
«Рост должников связан прежде всего с увеличением количества самих систем фото- и видеофиксации административных правонарушений как в Челябинске, так и на трассах регионального и федерального значения, — подчеркнула главный судебный пристав Челябинской области Альбина Сухорукова. — В прошлом году в Челябинске был создан специальный отдел по взысканию штрафов ГИБДД. Работа отдела оказалась довольно эффективной, он напрямую взаимодействует с городской автоинспекцией».
Напомним, что если вы оплачиваете штраф за нарушение ПДД, то имеете право на так называемую 50%-ную скидку. Отследить информацию о своих штрафах можно на портале госуслуг. В случае если дело поступило к судебному приставу, вам будет предложено оплатить штраф уже в полном размере в течение пяти дней. Если за эти пять дней штраф не будет оплачен, то к сумме штрафа прибавляется ещё сумма исполнительского сбора, а это минимум одна тысяча рублей.
Среди автомобилистов ходят разговоры о том, что если штрфы не платить, то через
Она рассказала о самых резонансных арестах автомобилей в связи с большим количеством штрафов. Так, с начала года в области были арестованы автомобили Daweoo Nexia (62 штрафа на общую сумму 59 тыс. руб.), Nissan Almera (140 штрафов на сумму 106,8 тыс. руб.), Mercedes Benz E-200 (111 штрафов на сумму 103,7 тыс.руб.).