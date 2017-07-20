На Южном Урале резко увеличилось количество должников по штрафам ГИБДД

В первом полугодии 2016 года на исполнении у региональных судебных приставов находилось 581 тыс. дел о взыскании штрафов ГИБДД. На текущий момент их уже 655 тыс. всего приставам предстоит взыскать 573 млн рублей по штрафам ГИБДД.

«Рост должников связан прежде всего с увеличением количества самих систем фото- и видеофиксации административных правонарушений как в Челябинске, так и на трассах регионального и федерального значения, — подчеркнула главный судебный пристав Челябинской области Альбина Сухорукова. — В прошлом году в Челябинске был создан специальный отдел по взысканию штрафов ГИБДД. Работа отдела оказалась довольно эффективной, он напрямую взаимодействует с городской автоинспекцией».

Напомним, что если вы оплачиваете штраф за нарушение ПДД, то имеете право на так называемую 50%-ную скидку. Отследить информацию о своих штрафах можно на портале госуслуг. В случае если дело поступило к судебному приставу, вам будет предложено оплатить штраф уже в полном размере в течение пяти дней. Если за эти пять дней штраф не будет оплачен, то к сумме штрафа прибавляется ещё сумма исполнительского сбора, а это минимум одна тысяча рублей.

Среди автомобилистов ходят разговоры о том, что если штрфы не платить, то через какое-то время они аннулируются."Речь об истечении срока приведения в исполнение административного наказания, — объяснила Сухорукова. — Такой срок действительно есть, он составляет два года. Но на нашей практике ещё не было административных штрафов, которые бы аннулировались за истечением срока давности: за этот период всё равно у должника находятся и счета, и транспортные средства, которые мы можем арестовать. А арест — весьма действенная мера, которая вынуждает человека найти средства и оплатить все свои долги.