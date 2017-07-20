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12:56 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону при переходе украинской границы задержано 12 коров

В Ростовской области сотрудники регионального пограничного управления ФСБ задержали контрабандиста, перегонявшего в Россию из Украины 12 коров.

Кроме того, рядом с российско-украинской границей были задержаны двое россиян, которые встречали стадо.

— Инцидент произошел в районе населенного пункта Рогалик Миллеровского района. Помощь пограничному наряду в задержании контрабандистов оказали члены добровольной народной дружины. Нарушители привлечены к административной ответственности, — сообщили «РГ» в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

Кстати, с начала года в Ростовской области при помощи казачьих дружин выявлено и задержано 235 нарушителей государственной границы.

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