На Дону при переходе украинской границы задержано 12 коров
В Ростовской области сотрудники регионального пограничного управления ФСБ задержали контрабандиста, перегонявшего в Россию из Украины 12 коров.
В Ростовской области сотрудники регионального пограничного управления ФСБ задержали контрабандиста, перегонявшего в Россию из Украины 12 коров.
Кроме того, рядом с
— Инцидент произошел в районе населенного пункта Рогалик Миллеровского района. Помощь пограничному наряду в задержании контрабандистов оказали члены добровольной народной дружины. Нарушители привлечены к административной ответственности, — сообщили «РГ» в
Кстати, с начала года в Ростовской области при помощи казачьих дружин выявлено и задержано 235 нарушителей государственной границы.